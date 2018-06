Arbejdet med ny Ærø-færge sat i gang

Arbejdet med at bygge en ny færge til den kommende rute mellem Ærø og Langeland begynder nu.

Bestyrelsen for ÆrøXpressen A/S har nu givet grønt lys til, at Hvide Sande Shipyard A/S kan begynde byggeriet af den nye færge.

Det betyder, at den nye færge til en hurtig overfart på ruten mellem Marstal Havn på Ærø og Rudkøbing Havn på Langeland bliver en realitet, skriver bestyrelsen i en pressemeddelelse

Byggeriet går i gang omgående, og færgen forventes leveret i efteråret 2019.

Finansieringen af færgen og tilhørende landfaciliteter er hovedsagelig skaffet ved lån gennem Danmarks Grønne Investeringsfond og Ringkjøbing Landbobank, samt ved tegning af mere end 1.250 folkeaktier fra investorer i ind- og udland.

1246 købte folkeaktier

I januar, da muligheden for at købe folkeaktier sluttede, kunne bestyrelse fortælle, at der var tegnet aktier for godt syv millioner kroner fordelt på 1246 aktionærer. Aktionærerne kommer fra 200 forskellige steder i landet og fra ni forskellige lande.

I begyndelsen af juni blev der åbnet op for yderligere salg af folkeaktier. Baggrunden var, at en ny aftale med Langeland Kommune om havneanlæg i Rudkøbing betyder, at ÆrøXpressen skal finansiere cirka seks millioner kroner mere end oprindelig budgetteret.

