Fynsk virksomhed finder arbejdskraft blandt flygtninge: Havkar drømmer om job hos Ib Andresen

Men der er også udfordringer forbundet med at få flygtninge i virksomhedspraktik.

- Vi har borgere med anden etnisk baggrund, som ikke helt mestrer det danske sprog endnu. Men det er vores erfaring, at når de er ude på arbejdsmarkedet, så lærer de også det danske sprog hurtigere, siger Shahrzad Niromand.

Hun foreslår, at kommunerne udbyder sprogkurser, som er mere målrettet det danske arbejdsmarked. Et initiativ som de allerede er i gang med i Kerteminde. Jobkonsulenten håber , at andre lokale virksomheder kan blive inspireret af Ib Andresen Industri.



- Først og fremmest synes jeg, at det er vigtigt at få de lokale virksomheder på banen. Vi skal ikke glemme, at virksomhederne har en kæmpestor rolle i samarbejde med jobcentrene i forhold til at få borgerne ind på arbejdsmarkedet, siger Shahrzad Niromand.

Ja tak til job

Efter dagens møde på Ib Andresen Industri håber begge kommuner på, at samarbejdet med stål-virksomheden fortsætter.

- Vi håber, at borgeren bliver fastansat efter praktikforløbet. Og at vi har mulighed for at få flere borgere tilknyttet Ib Andresen, siger Shahrzad Niromand fra Jobcenter Kerteminde.