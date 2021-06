Odense går glip af 822 millioner om året: Landets dårligste til at få ikke-vestlige indvandrere i job

Du siger 300 færre. Men det er jo over 3.000 mennesker, som vi skal have sendt i arbejde for at nå op på en beskæftigelsesfrekvens svarende til personer med dansk baggrund. Sidste år brugte I stadig over 600 millioner kroner på forsørgelse af ikke-vestlige indvandrere. Er det ikke alt for mange penge?

- Jo, både økonomisk, menneskeligt og samfundsmæssigt, så er det jo ikke godt nok. Vi kommer aldrig ned på et ledighedstal, der hedder nul. Men det vi skal, og det er det, vi gør, er at lave de her målrettede indsatser, hvor vi faktisk laver en håndholdt indsats. Hvor vi tager folk i hånden, får lavet den opkvalificering, der skal til, så de kommer ud på arbejdsmarkedet og får nogle erfaringer.

Skyldes fortidens synder

Men hvorfor er Odense Kommune så stadig den dårligste i hele landet? Det forstår jeg ikke.

- Jamen altså, der er ikke et simpelt svar på det. Men en del af det handler jo ganske enkelt om fortidens synder. Man har simpelthen bare ikke taget ordentlig hånd om - heller ikke konsekvent nok hånd om - de mennesker. Man har parkeret dem passivt på en ydelse. Der gør vi altså noget andet i dag. Vi har en anden tilgang i dag.

Men du har været rådmand i fire år, og I ligger stadigvæk nummer sjok. Du vidste det vel også, da du blev rådmand?