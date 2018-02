Arbejdsløshed og bander skal stoppes: Venstre vil vælte Vollsmose

Et nyt navn, ejerlejligheder, en mentorordning og nedrivning af boligblokke. Det er Venstre i Odenses nye bud på, hvad der skal med ghetto-bydelen Vollsmose.

Vollsmose er endnu engang blevet genstand for debat.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fik sat Vollsmose på landkortet ved at nævne Odense-bydelen i alt andet end positive vendinger i sin nytårstale.

Og nu melder de lokale Venstre-folk sig så på banen med deres ideer til, hvad der skal ske med området.

- Der er nogle ting herude, som vi ikke synes er gode. Der er rigtig mange, som står uden for arbejdsmarkedet, og så har vi nogle bander, som vi endnu ikke har fået kål på. Derfor kommer vi med udspillet, siger Venstre i Odenses politiske ordfører, Christoffer Lilleholt, som bevæggrund for deres nye forslag.

Venstres fire Vollsmose-forslag Hver tredje lejemål i området skal sælges som ejerlejligheder - herefter skal resten sættes til salg efterhånden som de blive ledige

Vollsmose skal have et nyt navn - det skal findes i en konkurrence.

Alle unge imellem 13 og 17, der bor i Bøge-, Ege- eller Lærkeparken tilknyttes en mentor.

Boligblokke skal rives ned, og på soklen skal der bygges forskellige rækkehuse.

Regeringen har meldt ud, at de lancerer en samlet ghetto-plan i løbet af februar. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har sagt, at der skal åbnes for at rive boliger ned i Vollsmose, og Lilleholt erkender, at timingen af udspillet handler om at sende et signal til blandt andet Christiansborg.

- Regeringen er på vej med en ghetto-plan, og der er politisk vilje til, at der er nogle ting, der skal ændres. Så det er nu, vi skal spille ind med tingene. Vi håber på, at regeringen lytter, at de andre partier i Odense lytter, og vi håber, at boligorganisationerne vil lytte, siger Christoffer Lilleholt.

​Mange ligheder til Windell-udspil

Specielt ideen om at vælte bygninger i Vollsmose virker til at være et tilbagevendende forslag fra partier på begge sider af det politiske spekter. Både fra Christiansborg og lokalt er det flere gange blevet nævnt.

Og Christoffer Lilleholt skal ikke frygte for manglende opbakning fra Konservative i Odense. I september foreslog Konservative nemlig også at give området et nyt navn, lave ejerlejligheder og vælte bygninger.

- Det minder jo rigtig meget om det, vi var ud at sige i september, så det er kun dejligt, at vi kan finde fælles fodslag, lyder det fra Kristian Guldfeldt, politisk ordfører for Konservative.

TV 2/Fyn følger søndag op med kommentarer fra byens største parti, Socialdemokratiet, som i en kort kommentar kaldte Venstre-udspillet for interessant, ligesom de slog fast, at de er klar til at diskutere forslagene.

Boligforeninger svære at overtale

Det er de to boligforeninger Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), der ejer store dele af lejemålene i Vollsmose.

I januar kaldte FAB's formand, Erling Nielsen, nedrivning af boliger for"penge lige ud af vinduet" i Fyens Stiftstidende. Og i september var der heller ikke ligefrem jubel over Konservatives lignende forslag.

- Stod vi i den situation, at vi stod med en masse boliger, vi ikke kunne leje ud, og vi ikke havde ventelister til dem, så var der selvfølgelig en anden indgangsvinkel, og så var der jo, i den optik, en helt anden mening i at begynde at snakke om at rive ned. Men det er slet ikke den situation, vi står i, sagde Civicas direktør, Jens Pilholm, dengang til TV 2/Fyn.

Søndag aften kan du på TV 2/Fyn Nyhedskanalen se en debat mellem Venstres Christoffer Lilleholt og Pernille Bendixen, politisk ordfører for Dansk Folkeparti, om netop nedrivning af boliger i Vollsmose.

