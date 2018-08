Arbejdsulykke på Daloon: Forbrændt på hele kroppen

En arbejdsulykke har fundet sted natten til tirsdag på Daloons fabrik i Nyborg. En 57-årig mand er blevet forbrændt på 70 procent af kroppen.

Natten til tirsdag klokken 02.50 blev en 57-årig mand forbrændt på 70 procent af kroppen under en arbejdsulykke.

Ulykken skete på Daloons fabrikker i Nyborg.

Ulykken fandt sted, mens manden var igang med at rengøre vogne. Personalet ved Daloon vasker vognene i en form for vaskehal, hvor manden blev oversprøjtet af varmt vand. Det er i den forbindelse, at han er blevet forbrændt.

Ulykken efterforskes

Ulykken resulterede i, at manden fik andengradsforbrændinger på store dele af kroppen, fortæller vagtchef Kenneth Taanquist fra Fyns Politi.

Manden er fløjet til Hvidovre Hospital, men er uden for livsfare.

Arbejdstilsynet er igang med at finde ud af, hvordan ulykken kunne ske. En tekniker er tilkaldt for at undersøge maskineriet, og ulykken efterforskes i samarbejde med politiet.

Læs også Fynsk teenager død i arbejdsulykke