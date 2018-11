Arkæologer finder spor efter fortidens fynboer ved nyt byprojekt

Fremtidens Forstad har også været Fortidens Forstad. Det viser nye arkæologiske undersøgelser ifølge en pressemeddelelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune

Undersøgelser lavet af arkæologer fra Øhavsmuseet viser, at der har været fynboer i Årslev i mindst 3.000 år.

Fremtidens Forstad er et byprojekt ved Årslev og Sønder Nærå, der skal blive til en forstad til Odense.

Det har man fundet Gravhøj rester af sværd og armring fra ældre bronzealder (fra mellem år 1.000 til 1.500 før vor tidsregning)

Urnebegravelser fra yngre bronzealder (fra mellem år 500 til 1.000 før vor tidsregning).

Jernalderbebyggelse (fra år nul til år 200 efter vores tidsregning) Kilde: Øhavsmuseet og Odense Bys Museer.

- Vi har fundet jernalderbebyggelser fra de to første århundreder efter år nul. Her er spor efter en rigtig stor jernalderbebyggelse. Det er tegn på, at mennesker har valgt at bosætte sig i dette område lige siden den tid, fortæller museumsinspektør ved Øhavsmuseet, Anne Garhøj Rosenberg.

Videre undersøgelser

Fordi Øhavsmuseet har gjort flere fund ved Fremtidens Forstad, skal arkæologerne snart igen igang med pensler og skeer. Det glæder kommunens borgmester.

- Årslev er i forvejen kendt for vigtige fortidsfund, derfor er vi også spændte på, hvad de finder, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester Hans Stavnsager.

Borgmesteren bliver bakket op af museumsdirektøren:

- Vores fornemmeste opgave er at sikre, at fortiden kommer nutiden til gode. En sådan udgravning er en helt unik mulighed for, at borgere kommer til at kende deres eget område. At bo så tæt på et unikt levn fra fortiden, håber jeg, styrker stoltheden hos dem, der bor der i dag, siger Anne Garhøj Rosenberg.

- Områdets historie og dna er vigtigt for den byudvikling, vi er i gang med i Årslev. Derfor er det væsentligt, at der både under udgravningerne og efterfølgende er fokus på at fortælle historien, siger borgmesteren.

Efter planen går de nye udgravninger i gang i slutningen af november. De vil strække sig indtil cirka midten af 2019.