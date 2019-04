Kom til åben udgravning: Arkæologer viser sjældne fund frem

Forud for etableringen af et omstridt biogasanlæg på det yderste af Tåsinge er en gruppe arkæologer fra Svendborg Museum i fuld gang med at undersøge den jord, som anlægget skal bygges på.

Og arkæologerne har allerede fundet mange genstande i udgravningerne. Der er blandt andet fundet grave, bygninger og keramik fra den yngre stenalder og ældre jernalder.

Vi vil gerne vise offentligheden, hvad vi finder her Lone Nørgaard, arkæolog

- Ud fra keramikken kan vi se, at der har været nogen her i det, vi kalder tidlig før-romersk jernalder, som er cirka 500 år før Kristi fødsel. Og nogle af gravene tror vi er fra yngre stenalder og altså er noget ældre end det andet, siger Lone Nørgaard.

Hun er arkæolog og museumsinspektør på Svendborg Museum og så er hun kvinden, der står bag udgravningen i jorden på storlandbruget Andekærgård, hvor landmanden Kurt Brusgaard Poulsen vil etablere biogasanlægget.

Åben udgravning

De mange fund vil arkæologerne gerne fortælle om, når de tirsdag eftermiddag inviterer til åben udgravning og viser såvel fund som udgravningerne frem for interesserede.

- Vi vil gerne vise offentligheden, hvad vi finder her. Det skal jo ud til andre end lige os, der går og arbejder med det, synes vi, og nu har vi jo ikke nogen arkæologisk udstilling på museet, og så er det jo fint, hvis folk kan komme herud og se det i stedet for. Så vi vil meget gerne have, at folk kommer og ser, hvad vi finder, siger Lone Nørgaard.

Arrangementet finder sted tirsdag 9. april fra klokken 15.30 og en time frem på Kragekærvej 12. Her vil arkæologerne altså vise rundt i udgravningen og fortælle om de forskellige fund.

Der vil ifølge museets hjemmeside være opsat et skilt, der markerer, hvor man kan parkere i vejsiden. Og da besøgende skal gå ind over en pløjemark for at komme ind til selve udgravningen, anbefaler de gravende, at man ifører sig gummistøvler.