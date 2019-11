Klimasikring er et sammenskudsgilde: Arkitekter bydes op til konkurrence

Der er skrevet ny dansk vejrrekord; efteråret i år er det vådeste, der nogensinde er målt. Det giver massive problemer i de fynske byer, hvor vandet bliver liggende på vejene.

I Faaborg risikerer de vand i gaderne, hvis ikke der sker en klimasikring af havnen. Spørgsmålet er bare, hvem der skal betale det.

Borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager (S), tror, at det bliver en fællespost for kommunens indbyggere.

- Jeg tror, at det ærlige svar er: det skal vi alle sammen. De klimaforandringer, vi står over for, det er ikke noget, vi kan løse alene som kommune eller alene som stat. Vi er nødt til at have borgerne med, siger borgmesteren.

Arkitektkonkurrence i Faaborg

Hans Stavnsager mener, at det er et fælles ansvar at finde løsninger, som er i stand til at imødekomme de udfordringer, de står med i kommunen.

- Vi er nødt til at samarbejde om det her, ellers kommer vi simpelthen ikke i mål med løsningen, siger han og fortsætter:

- Det er jo rigtig, rigtig ærgerligt, hvis det her går op i nogle konflikter, hvor vi står som modparter til hinanden. For vi har jo en fælles interesse i at få afbødet de negative effekter af de klimaforandringer, vi kigger ind i. Og det kræver altså, at vi samarbejder.

Og et samarbejde er netop med i planerne for kommunen.

- Der kommer en arkitetkonkurrence i Faaborg, som vi offentliggør 3. december. Her kan der måske komme et bud på, hvordan vi kan klimasikre byen, fortæller Hans Stavnsager.

Det er dyrt

Det er ikke nemt at få indrettet kommunens økonomi, så borgerne ikke selv skal være med til at betale for klimasikringen.

- Det er nogle store investeringer, vi står over for. Derfor snakker vi også løbende med staten og folketingspartier, for vi synes også, at det er rimeligt, at man fra statens side er med til at løfte en del af regningen.

På nuværende tidspunkt har kommunen ikke regnet konkret på det, da de håber, at arkitektkonkurrencen kan være med til at komme med gode bud. Dog ved han, at det bliver dyrt.

- Mit bud er, at det løber op omkring 50 millioner kroner alene for Faaborg, og det er jo kun én by i vores kommune. Så det er nogle meget store investeringer, vi skal lave i de kommende år. Det er en meget stor del af vores anlægsbudget, hvis vi skal dække det alene med kommunekassen.

- Så det kommer til at blive et sammenskudsgilde, siger Hans Stavnsager.

Se hele interviewet med Hans Stavnsager: