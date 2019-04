Arkitekturfestival: Odenses forfald og fremtid i fokus

Glasskår.

Vildtvoksende træer.

Forfald.

Det hele er der i de gamle drivhuse i Stige, som kunstneren Eamon O´kane købte for ti år siden. Da produktionen flyttede ud af drivhusene, lod han alt stå. Som i alt. Det betyder, at naturen har taget over. Og mod kraftfulde birketræer må selv drivhusglas give op. Noget han dokumenterer i en ny bog med titlen "And Time Begins Again".

- Eamon skelner ikke mellem kunst på væggen og virkeligheden. Og der rammer han godt ind i arkitekturfestivalen, hvor vi forsøger at kaste et nyt blik på noget velkendt. Han lader drivhuse, som alle på Fyn jo har kendt altid, undergå en forvandling. De drivhuse, der er skabt til at styre naturen i form af planter i potter, bliver atter taget over af naturen, siger Pil Lindgren, der sammen med Mira Erik udgør festivalledelsen for Odense Architecture Festival, OAFx.

Borgmester som guide

Der er blevet skabt en bred vifte af tilbud, der allerede fra lørdag sender arkitekturinteresserede ud på byvandring, i dette tilfælde med borgmester Peter Rahbæk Juel som guide. Derefter fortsætter programmet til og med den 14. april. Undervejs er der blandt andet fernisering på Eamon O´Kanes forfald i drivhusene, det er søndag den 7. klokken 13.00 i caféen hos Brandts. Samme kunstner har i øvrigt skabt "Fröbel Studie", der i hele perioden kan opleves hos Det Fynske Kunstakademi.

- Eamon har den holdning, som Bauhaus-pædagogen Friedrich Fröbel også havde, at man skal have materialerne i hænderne for at kunne skabe noget. Det kan man selv komme og prøve af med sjove klodser i kunstakademiets smukke skulpturhal, fortæller Pil Lindgren.

Hendes medarrangør af festivalen slår fast, at der er en grund til at festivalen breder sig ud over store dele af byen.

- Festivalen foregår på tværs af Odenses kvarterer, for der er hastigt skiftende udsigter at betragte, uanset hvor man kigger hen i vores by i 2019, slår festivalleder Mira Erik fast.

Ferniseringer og byvandring alene udgør ikke en arkitekturfestival. Debat er også på dagsordenen. Tirsdag den 9. klokken 19.00-21.00 er der i loungen hos University College Lillebælt debat om, hvorvidt Odense skal have en arkitekturskole. Og hvilken slags skal det være? Med i panelet er blandt andre Lars Bent Petersen, rektor ved Det Fynske Kunstakademi og Jens Mayer, prorektor ved University College Lillebælt, for at nævne et par.

Vil man i stedet have styret sin nysgerrighed og søge mod fordybelse, kan et helt andet arrangement dække det behov. Det sker torsdag den 11., hvor Gråbrødre Kloster åbner for publikum.

- Jeg glæder mig selv allermest til de arrangementer, vi har, hvor man får en oplevelse, man kun kan få det øjeblik. Som besøget i klostret. Det er uforudsigeligt, og vi ved ikke, hvad der sker. Jeg glæder mig til at se, hvordan folk tager imod det, slutter Pil Lindgren fra Odense Architecture Festival.

Drivhuse i forfald i Stige. Foto: Thomas Greve