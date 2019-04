Populær (ø)ko-dag aflyst: Arnes køer fester og fejrer foråret før tid

Der bliver ingen ko-dans på græs på Verningelund i år.

Den økologiske gård har været tvunget til at aflyse øko-dagen den 14. april.

Landmand Arne Jørgensens køer danser nemlig allerede rundt på græsmarkerne i byen Verninge, der ligger lidt uden for Tommerup.

Løber tør for foder

Årsagen er sidste sommers lange tørkeperiode, der gik hårdt ud over mange landmænd. Tørken ramte høsten, og flere landmænd kunne ikke høste foder nok til vinteren.

- Hvis vi husker tilbage, så var der jo ikke nogen, der slog græs sidste år. Og det gør, at mit græs ikke gror, og dermed har jeg ikke ret meget foder til mine økokologiske dyr på nuværende tidspunkt, fortæller Arne Jørgensen, der ejer Verningelund.

De første af Arne Jørgensens øko-køer kom på græs allerede i sidste uge. Og torsdag middag slap han så de sidste køer løs på græsmarkerne.

(Du kan se videoen i toppen af artiklen.)

- Vi kan se, at græsset er begyndt at gro, og så er vi bare heldige, at det er blevet tidligt forår.

Læs også Kø til at kigge på køer

Den milde vinter har lappet lidt på sidste sommers tørke.

- Vi kunne lige så godt have stået her i en april med sne og frost, og så havde vi måtte holde dem inde i to til tre uger endnu. Så det er heldigt, fortæller Arne Jørgensen.

Verningelund har selv lagt denne video ud på gårdens facebookside.

Flere tusinde besøgende til forårsfest

Normalt kommer økologisk kvæg på græs fra omkring den 15. april til den 1. november. Det markerer økologiske landmænd med øko-dagen, hvor dyrene slippes ud på græs efter en lang vinter i stalden.

Øko-dagen plejer at være en tradition for mange familier. Gårdene kan have flere tusinde besøgende til køernes forårsfest.

Kåde køer på græs. Lukket ud 14 dage før tid. Foto: Ole Holbech

Arne Jørgensen er ikke den eneste økologiske landmand, der har måtte sende sine køer ud til tidlig forårsfest. Det bekræfter både rådgivningsvirksomheden Centrovice og erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer over for TV 2/Fyn.

Der er dog stadig et par fynske gårde, der holder øko-dag den 14. april.

Du kan se her, hvilke fynske landbrug, der holder forårsfest for køerne og øko-dag for alle os tobenede.