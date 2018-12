Arrangør af esportsfestival garanterer overskud

Det summer af liv i Sparekassen Fyn Arena og Odense Congress Center, for hele weekenden er der fyldt med mennesker fra ind- og udland.

Odense er nemlig for anden gang vært for ODINCON. Sidste år arrangerede Odense Kommune eventet, mens det i år og næste år er Odense Sport & Event, der arrangerer esportsfestivalen, som blandt andet byder på en masse forskellige aktiviteter som for eksempel en LAN-turnering og udstillinger med alt det nyeste indefor gamingudstyr.

For de fleste er hovedatrraktionen nok Counter Strike-turneringen ESL Pro League, hvor 16 af verdens bedste hold dyster om titlen som vinder og en pengepræmie på 1,64 millioner kroner. Blandt dem er det danske hold Astralis, der i lang tid har ligget nummer et på verdensranglisten.

Odense Kommune betaler 11,6 millioner kroner over tre år for at få esport-arrangementet til Odense. I år er anden gang ODINCON bliver afholdt og verdens bedste spillere i computerspillet CS:GO (Counter Strike Global Offensive) mødes i Odense. Og i år forventer arrangørerne 30.000 gæster.

- Det er en super ambitiøs målsætning, konstaterer Enrico Augustinus.

Er det realistisk, at i når de 30.000 gæster?

- Det afhænger blandt andet meget af, hvordan Astralis klarer det, fortæller Enrico Augustinus.

Billetterne til Counter Strike-turneringen er udsolgt både lørdag og søndag. Astralis spiller semifinale lørdag og en eventuel finale søndag.

Sidste år var cirka 20.000 gæster forbi Odense Congress Center og Sparekassen Fyn Arena. Det var ikke nok til at skabe overskud. Odense Kommune endte med at bruge 1,6 millioner kroner mere end planlagt.

Det forventer direktøren for Odense Sport & Event ikke sker i år.

- Der kan jo altid ske det, når man driver en virksomhed, at man går over budget. Når vi går ind i eventet, så tror jeg det der er forskellen er, at vi som virksomhed kigger på det med kommcercielle øjne. Jeg går i hvert fald ikke ind i et event, der giver underskud.

Så mange milioner har Odense Kommuen brugt Odense Kommune har samlet brugt 11,6 millioner kroner på, at få Counter Strike-turneringen til Odense. Pengene fordeler sig over tre år: 2017: 5,5 millioner kroner 2018: 3 millioner kroner 2019: 3,1 millioner kroner (forventet) Se mere

Gavner Odense

Ifølge Odense Kommunes egne tal er de mange millioner godt givet ud. De mange besøgende til sidste års event betød en ekstra omsætning på 8,2 millioner kroner.

By- og kulturrådmand i Odense Kommune, Jane Jegind (V), mener også, det er vigtigt, at Odense har et event som dette.

- For det første er det en god forretning. Det er en fantastisk mulighed for, at vi når ud i hele verden. Også til nogle af dem, vi rigtig gerne vil tiltrække til at komme og arbejde her, siger Jane Jegind (V).

Mange af de fremmødte i Odense Congress Center og Sparekassen Fyn Arena er da også godt tilfreds med at Odense Kommune bruger penge på ODINCON.

- Der kan måske skæres lidt ned, men altså det er vel det, der skal til for at få det til at være her. Jeg vil mene det er det værd, for der kommer mange mennesker, udtaler Nicolaj Eriksen.

- Jeg synes det er super fedt, og det kan virkelig tiltrække turister. Jeg er super glad for, at det er kommet til Odense, fortæller Tenna Wahl.