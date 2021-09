Risiko for kø og længere rejsetid: Asfaltarbejde ved motorvejen

Endnu et projekt omkring udvidelsen af Fynske Motorvej skal nu udføres. Denne gang er det to frakørselsramper til det fynske motorvejsnet, der skal have ny asfalt.

Og i den forbindelse advarer Vejdirektoratet om risiko for kødannelse og opfordrer derfor trafikanter til at regne med længere rejsetid.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.