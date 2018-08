Aske og Dennis redder verden fra pandemier

Papas Papbar i Odense afholdt i weekenden regionalt mesterskab i brætspillet Pandemic. Her kæmpede Aske Kongstad Pedersen og Dennis Olsen sammen mod smitsomme sygdomme.

Kort, koncentration og kitler. Sådan lød opskriften, da Papas Papbar søndag inviterede til mesterskab i det populære brætspil Pandemic.

Blandt mesterskabets deltagere fandt man Aske Kongstad Pedersen fra Glamsbjerg og Dennis Olsen fra Odense. Sammen skulle de forsøge at rense verden for pandemier; smitsomme sygdomme, der rammer det meste af verden.

- Vi (Aske og jeg, red.) har spillet Pandemic nogle gange, men alligevel er spillet stressende og alt for nervepirrende, lød det fra Dennis Olsen ved søndagens mesterskab.

De to fynboer dystede mod en række andre duoer på brætspilscaféen Papas Papbar i Odense. Vinderparret var det hold, som først fik kureret verden for pandemierne.

Efter godt en times spil manglede de to fynske spilentusiaster kun at udrydde én virus. Og det lykkedes også at få ram på den sidste. Desværre for Aske Kongstad Pedersen og Dennis Olsen havde et andet makkerpar også fået ram på den sidste sygdom. Men det makkerpar havde færre sygdomsudbrud og vandt derfor mesterskabet på Papas Papbar.

Dennis og Aske forsøgte at redde verden for pandemier, men blev slået på målstregen af modstanderholdet. Foto: Mikkel Skov Svendsen

- De (det vindende hold, red.) har haft meget bedre kontrol over brættet. De har virkelig været skarpe, forklarer Aske Kongstad Pedersen om udfaldet af spillet.

Anderledes og moderne

Ifølge indehaveren af Papas Papbar, Jens Bernth Neumann, er Pandemic yderst populært. Og det er der særligt én grund til.

- Pandemic er et meget moderne brætspil. Modsat klassiske brætspil spiller man mod spillet i stedet for hinanden. Det placerer også Pandemic inden for en helt ny genre af brætspil, der kaldes samarbejdsspil, fortæller Jens Bernth Neumann.

Pandemic Pandemic er et amerikansk brætspil, hvor to til fire spillere sammen skal udryde sygdomme.

Årligt afholdes der mesterskaber i Pandemic. Her starter spillere ved regionale mesterskaber, hvorefter de kan kvalificere sig til nationale mesterskaber og til sidst verdensmesterskaber.

Mesterskaberne i Pandemic holdes under navnet Pandemic Survival.

Pendemic Survival blev første gang afholdt i 2017. Kilder: Papas Papbar / Kilder: Papas Papbar / Z-Man Games (spillets udgiver)

Brætspillet Pandemic kom for første gang i spilentusiasternes hænder i 2007. Siden da er en række udvidelser kommet til. Eksempelvis er det muligt at bekæmpe sygdomme i 1800-tallet i stedet for nutiden, som Aske Kongstad Pedersen og Dennis Olsen spiller i.

Vinderne af det fynske mesterskab i Pandemic på Papas Papbar gik videre til det nordiske mesterskab. Det afholdes i København den 25. august. Vinderparret i København får mulighed for at deltage i VM i Pandemic i Italien senere på året.