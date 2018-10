Asmaas mand sigtet i svindelsag om millioner

Asmaa Abdol-Hamids mand er sigtet i en sag om svindel for mere end 6,3 millioner kroner.

Den 37-årige Erturum Erdogan erkender overfor Ekstra Bladet, at han har taget del i svindelen, som ifølge avisen er sket sammen med fire andre.

Svindelen er gået ud over Albertslund Kommune og pengene skulle ifølge avisen være betaling for fiktive kursusaktiviteter.

Asmaa Abdol-Hamid og Erturum Erdogan blev gift sidste år, og Erturum Erdogan fortæller til avisen, at Asmaa Abdol-Hamid har været uvidende om svindelen indtil den blev afsløret.

- Jeg er ked af at have svigtet og også bragt både mig selv og Asmaa i sådan en dum og ubehagelig situation, skriver Erturum Erdogan i en mail til Ekstra Bladet.

Ifølge retsmødebegæringen er svindelen foregået i perioden 2012 til 2015.

Asmaa Abdol-Hamid skriver i en mail til avisen, at hun er "i chok" og er "dybt skuffet og ked af", at hendes mand er sigtet i sagen.

- Jeg tager ubetinget afstand fra enhver form for kriminalitet, og det strider dybt imod alt det, jeg står for og mine inderste værdier, skriver hun og tilføjer, at hendes mand, som enhver anden, må stå til ansvar for sine handlinger.

Asmaa Abdol-Hamid har siden 2013 været ansat i Fyns Politi, hvor hun arbejder med brobygning mellem politi og borgere med anden etnisk baggrund.

Både Asmaa Abdol-Hamid og Erturum Erdogan har begge tidligere været socialrådgivere.

