Assens-borgmester øjner håb efter møde med minister

Assens Kommunes borgmester Søren Steen Andersen (V) var onsdag formiddag til møde med skatteminister Karsten Lauritzen (V) i håb om, at ministeren kan hjælpe med at afværge en økonomisk chokregning på 50 millioner kroner i 2020.

- Det var et rigtig godt møde, hvor jeg blev mødt af en konstruktiv skatteminister, som egentlig godt var klar over problemets omfang, siger Søren Steen Andersen.

Assens Kommune havde bedt om mødet, fordi kommunen står overfor en ekstraordinær udgift på mange millioner kroner. Forklaringen er, at en af kommunens virksomheder skal have refusion på grund af for meget indbetalt selskabsskat siden 2001.

Det drejer sig om virksomheden Dan Foam, som i årevis har ligget i strid med Skat. Nu har parterne indgået et delforlig i sagen. Forliget indebærer, at Skat skal tilbagebetale 50 millioner kroner til virksomheden, men pengene bliver trukket hos Assens Kommune.

Sagen er dog ikke afsluttet for perioden fra 2012 og årene derefter.

- Vi er jo ikke part i sagen, og det fortalte vi ministeren. Vores budskab var, at vi gerne vil vente med at betale vores del af regningen til sagen for hele perioden er fuldt afsluttet. Så kan det jo være, at det ender nede på 30 millioner eller måske et plus på 10 millioner. Det kan i virkeligheden gå begge veje. Men så ved vi, hvad bundresultatet er, og så bliver vi ikke belastet i den mellemliggende periode af nogle mellemregninger, som tilfældet er med den aktuelle regning på 50 millioner kroner, siger Søren Steen Andersen.

- Ministeren kunne godt se, at vi står i en ret speciel situation. Derfor vil han nu gribe fat i sin kollega, indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll Bille for at se, hvordan det her rent teknisk kan løses, så vi ikke kommer til at stå i en situation, hvor vi allerede i 2020 mister 50 millioner kroner.

