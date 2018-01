Assens-bryggeri bider Carlsberg i haserne

Bryggeriet Vestfyen fra Assens er tæt på at være lige så store på specialøl som ølgiganten Carlsberg fra København.

Bryggeriet Vestfyen er blot en lille myg blandt de store giganter på det europæiske ølmarked.

Herhjemme er man lillebror til blandt andre Royal Unibrew og Carlsberg.

Alligevel bider det Assens-baserede bryggeri nu giganten Carlsberg i haserne inden for kategorien specialøl.

- Jeg synes da også deres øl smager godt, men vores øl smager jo lidt bedre, siger en grinende Poul Mark, der er direktør ved Bryggeriet Vestfyen.

Ifølge en opgørelse fra analysebureau Nielsen er Carlsberg-brandet Jacobsen med 12.370 hektoliter, det mest solgte brand i de seneste 12 måneder. Men Willemoes fra Bryggeriet Vestfyen følger med 12.290 hektoliter lige i hælende på Valby-kæmpens specialølsbrand, skriver Fødevarewatch.

- Det er jo eksklusivt lavet til Coop, så at vi kan ligge med så højt et volumemæssigt tal i forhold til Jacobsens, som er spredt ud over alle butikker, så må det jo være en sællert i Coop. Men det vidste jeg nu også i forvejen, siger Vestfyen-direktøren.

På listens tredjeplads finder man Harboes Bryggeri med 6.310 solgte hektoliter, og herefter følger Thisted, Svaneke og Carlsberg 1883.

Det fynske mikrobryggeri i Ørbæk indtager syvendepladsen med 4.320 hektoliter og på placeringerne herunder, finder man Royal Unibrews Schiøtz og Lottrup på henholdsvis 8. og 10. pladsen.

Imellem de to har fynske Refsvindinge med 4.030 hektoliter kilet sig ind.

Nielsen indregner Carlsberg 1883 som specialøl, men det gør Carlsberg ikke selv.

Grimbergen er bedste udlænding

Udover de danske brands er der også lavet en opgørelse over salget af udenlandske specialøl i Danmark. Her indtager Carlsbergs belgiske Grimbergen-brand en klar førsteplads.

Over de seneste 12 måneder er der solgt 1.401 hektoliter, og dermed overstiger Grimbergen-salget også salget hos alle de danske øl.

På listen over internationale øl finder man Lidls Hatherwood på andenpladsen og herefter følger Budejovicke, Leffe, Kaiserdom og Newcastle, skriver Fødevarewatch.