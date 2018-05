Assens kan blive base for Fyns første lægehelikopter

Danske Regioner vil flytte en af de jyske akutlægehelikoptere fra Billund til Vestfyn.

Danmark får en fjerde akutlægehelikopter, og det medfører, at en af de nuværende tre flyttes fra Billund til Assens, hvis Sundhedsministeriet følger Danske Regioners anbefaling.

- Sundhedsministeriet har bedt os om en anbefaling, og eksperter vurderer, at denne løsning dækker bedst, så borgere overalt i landet sikres hurtig specialiseret lægehjælp, udtaler formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Skal afkorte transporttiden

Helikopterne skal først og fremmest dække områder, hvor borgerne har lang transporttid til traumecentre og specialiseret behandling på de store universitetshospitaler.

Danske Regioner følger en anbefaling fra Styregruppen for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning. Styregruppen vurderer, at en base til den nye helikopter er bedst placeret i Jammerbugt Kommune i Region Nordjylland.

Samtidig lyder vurderingen, at den nuværende base i Skive bør flyttes til Herning Kommune, og at Billund-helikopteren bør flyve fra Assens Kommune for at opnå den bedst mulige dækning af landet med fire helikoptere.

45 millioner kroner til ekstra beredskab

- Vi har lyttet til eksperterne på området, og det håber vi også, at politikerne på Christiansborg gør, når de træffer den endelige beslutning. På den måde kan vi bedst muligt hjælpe kritisk syge patienter overalt i landet, siger Stephanie Lose.

Ved finanslovsforhandlingerne sidste år blev der fra næste år afsat 45 millioner kroner til det ekstra helikopterberedskab i det nordlige Danmark.

Landets nuværende tre akutlægehelikoptere har eksisteret siden 2014 og var sidste år i luften 3.658 gange.