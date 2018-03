Assens Kommune giver 10.000 kroner til et skib i en skolegård

Fællesskibet, et skib, der skal fortælle budskabet om et bæredygtigt liv, har fået 10.000 kroner af Assens Kommunes Lokalsamfundspulje.

Der står et skib midt i skolegården på Dreslette Skole. Det lyder måske underligt for de fleste, men for borgerne i landsbyen Dreslette-Snave er skibet et symbol på fællesskab, samarbejde og bæredygtighed. Med de 10.000 kroner, kan de nu bygge videre på skibet og planlægge events, som løber af stablen til foråret.

Morten Risum er 25 år og tovholder på projekt Fællesskibet. For ham betyder tilskuddet fra kommunen en hel del for projektets videre forløb.

- Jeg er super, super glad for tilskuddet på 10.000 kroner. Det muliggør fortsættelsen af dette projekt, og det gør, at vi kan inddrage alle menneskene her i lokalsamfundet til forskellige events i løbet af foråret, når projektet skal søsættes. Og så skal pengene også bruges på materialer til skibet, fortæller Morten Risum.

De 10.000 kroner fra Lokalsamfundspuljen er givet til projektet, fordi det tager udgangspunkt i frivillig engagement og arbejdskraft. Selvom pengene går til Fællesskibet, betyder tilskuddet også noget for Morten Risum personligt.

- Jeg er ret overrasket over, hvordan man kan starte et projekt og få engageret både de lokale mennesker og kommunen, som har lyst til at hjælpe en. Så jeg er vildt glad for at se, at der også er andre, der har interesse i at hjælpe os i gang med den vision og idé, vi har her i Fællesskibet, fortæller han.

Visionen Fællesskibet

Projektet startede som en del af Morten Risoms speciale på DTU, hvor han er uddannet civilingeniør. Her skrev han om den bæredygtige tankegang og hvordan den kan påvirke danske forbrugere. Især i lokalsamfund som Dreslette-Snave. Projektet tog han videre til den landsdækkende miljø- og ungdomsorganisation, Ung Energi, som fandt projektet interessant.

Ideen om Fællesskibet er opstået i et samarbejde mellem Morten Risom, Ung Energi og Dreslette Skole ud fra tanken om et bæredygtigt budskab til unge mennesker i lokalsamfundet, på Fyn og i resten af landet. Det budskab er førhen centraliseret i de større danske byer, hvor man gennem events oplyser unge mennesker om bæredygtighed og miljø. Det ville Morten Risom gerne lave om på.

- Jeg fandt ud af, det er lidt svært at komme ud over de større byers grænser, så os bag projektet ville gerne have en platform, hvor vi kunne nå en lidt bredere befolkning og som lå lidt mere ude i lokalsamfundene. Der så vi en båd som værende en supergod platform, for når den skal søsættes, så skal alle ideerne med om bord og sejle rundt omkring og lave events, fortæller Morten Risom.

Fællesskibet skal søsættes til maj enten i Assens Havn eller i Avernæs Havn og sejle hele sommeren. Lige nu står den i skolegården på Dreslette Skole. Det er et ideelt sted, mener Morten Risom, for her kan projektejerne give deres ideer til et lokalsamfund, der har haft mange udfordringer i en moderne tid. Og det er da også på grund af Morten Risoms fynske rødder, at skibet står i Dreslette-Snave.

- Jeg er kommet her hele min barndom og har rigtig mange gode minder fra skolen og fra byen. Jeg har været med til at se, hvordan byen desværre dør mere og mere ud, og jeg kan jo høre på min morfar og mor, at Snave og Dreslette jo har været noget helt andet bare for 20 år siden. Så det er også bare med hjertet, at jeg har lyst til at forstå, hvorfor det ser sådan ud og prøve at se, om vi kan ændre bare en lille smule på status quo her, siger Morten Risom.

Tilbage til de gamle værdier

Projektet har bæredygtighed som kerneværdi, men Morten Risom har under forløbet set nærmere på det forbrugssamfund, vi har udviklet de sidste 50 år. En af de ting, han påpeger er, at vi forbrugere går vores egne veje.

- Vi har nok i, at hvis vi bare tjener en masse penge og kan købe den nye iPhone og tage til Thailand to gange om året, så tror vi, vi er glade. Og til en vis grad er jeg da også enig, men jeg tror bare, at der en anden måde at opnå lykke på. Og det er faktisk også det, jeg har prøvet at sætte fokus på. Bæredygtighed er ikke nødvendigvis noget, hvor vi bare skal spare. Det er rent faktisk en måde at finde ind til nogle mere simple værdier, som ligger i os alle sammen og bunder meget mere i fællesskab og den følelse, vi får, når vi laver noget selv. Det er tanken om en mere minimalistisk livsstil, som vi især har fokus på her, siger han.

Forbrug i fokus

Der er især tre fokusområder om bord på skibet: Energi- og strømforbrug, madforbrug og genbrug. Om bord på skibet skal der være solceller og en vindmølle, som leverer den strøm, der er. Nogle af eksperimenterne om bord på Fællesskibet vil derfor være med strøm- og energiforbrug.

- Det gode ved en båd er, at der ikke bare kommer strøm gennem en stikkontakt, og der kommer heller ikke vand og varme. Her skal du selv generere det, energi og vand, du bruger. Der kommer også til at være forsøg med madforbrug. Det er relevant, fordi der er enormt meget madspild. En tredjedel af al den mad, der produceres i verden, ender som affald, fortæller Morten Risom.

Derfor vil besætningen om bord på skibet forsøge at minimere madspild ved hjælp af meget simple principper og bruge alle de råvarer, de har. I samme omgang vil de forsøge at undgå de fødevarer, der ikke er gode for klimaet og miljøet og i stedet satse på madvarer, der kan være om bord i længere tid uden at blive for gamle. Og så skal der eksperimenteres med genbrug generelt.

- Vi smider rigtig mange ting ud. Måske er det gået lidt i stykker, eller man kan få det i en nyere version. Så vi vil se, hvordan vi kan blive bedre til at se værdi i de ting, vi køber og genbruge dem til noget nyt eller reparere dem, så de kan bruges i længere tid, siger Morten Risom.

Der er henover sommeren planlagt besøg i fynske havne og til havnefestivaler, hvor besætningen og nysgerrige sjæle kan se egne forbrugsvaner efter i sømmene.

Pengene fra Assens Kommunes Lokalsamfundspulje meget vigtige for projektet.

- Det giver os ressourcer til at trække folk med ind i projektet og forhåbentlig give dem nogle ideer, som de kan arbejde videre med. At der er en båd her i et halvt eller et helt år gør ikke så meget for selve skolen, men det kan generere en masse nye tanker og ideer og skabe en masse nye aktiviteter i byen, siger Morten Risom.

Han håber, at borgerne i Dreslette-Snave vil se Fællesskibet som en indikator for, at selv lidt skøre projekter kan skabe liv i byen og få økonomisk støtte fra kommunen.