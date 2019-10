Budgettet på plads: Assens Kommune skal spare 37,5 millioner

Opdatering Opdateret med nye citater fra borgmester Søren Steen Andersen (V) og flere detaljer fra budgetaftalen.

Budgettet for Assens Kommune i årene 2020 til 2023 er på plads. Bag budgetaftalen står Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF.

Partierne er blevet enige om en samlet besparelse på 37,5 millioner kroner i forhold til det nuværende budget, og i budgetaftalen lægges ikke skjul på, at det har været en svær og kompleks opgave.

Dog var alle parter enige om at undgå besparelser på folkeskoleområdet, dagtilbud og plejehjem.

- Alle var med på opgavens alvor, og der var en stor konstruktiv tilgang, hvor vi havde et rigtig godt og tillidsfuldt samarbejde med 25 ud af byrådets 29 medlemmer bag aftalen, siger borgmester Søren Steen Andersen (V).

Områder vil blive ramt

Til genglæld har andre områder ikke kunnet undgå sparekniven.

- For eksempel inden for det specialiserede børneområde, inden for plejefamilier og inden for sygeplejen og inden for biblioteksområdet, siger borgmester Søren Steen Andersen.

- Der er nogle steder, den her vil ramme. Udover, at vi har lyttet til nogle BDO-rapporter i forhold til, hvordan man kan tilrettelægge, så vil nogle områder blive ramt. Det skal man ikke snakke sig ud af, for det er sådan, det er, siger borgmesteren.

Læs også Budgetforlig på plads: Odense Kommune vil sælge Fjernvarme Fyn

Han tilføjer, at man på netop de områder, hvor der nu skal spares, indtil videre har haft højere udgifter i forhold til andre sammenlignelige kommuner.

- Det har været en hård øvelse, det er der ingen tvivl om, siger han.

DF udenfor aftale

Udenfor budgetaftalen står Dansk Folkeparti, der mener, at aftalen indebærer for store besparelser på sygepleje, hjemmepleje, for voksne handicappede og for svage børn.

Samtidig kritiserer partiet, at der i budgetttet er fjernet ni millioner kroner fra den såkaldte velfærdsmilliard.

- Vi havde ønsket, at det havde været muligt se mere på strukturen og måden, vi løser opgaverne på i hele kommunen, og at se på muligheden for en mindre skattestigning for at kunne undgå de nævnte besparelser på de svage grupper. Det ønskede flertallet desværre ikke, skriver Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) i en besked til TV 2/Fyn.

Læs også Sparebudget: Forældre skal nu betale for deres børns computerskader på skolen