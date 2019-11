Budget vedtaget: Assens kommune skal spare 37,5 millioner kroner

Flere hundrede utilfredse borgere, sosu'er og sygeplejersker demonstrerede foran rådhuset i Assens forud for aftenens byrådsmøde, der endte med, at politikerne med et bredt flertal vedtog næste års budget.

Et budget, der betyder besparelser for 37,5 millioner kroner og som vil ramme syge- og hjemmeplejen i kommunen.

Adskillige demonstranter var med som tilhørere til byrådsmødet, og selvom der blev slæbt ekstra stole ind, var der ikke siddepladser til alle.

Assens' borgmester Søren Steen Andersen lagde også mærke til det talstærke fremmøde fra borgerne i Assens.

- Det gør da indtryk. Jeg synes, at det er godt at folk kommer, uanset om de er enige eller uenige med os, fordi det er en del af demokratiet. Og vi ved godt, at der var noget på spil for nogle. Der er der, når man lægger budget, og det er bestemt ikke det morsomste element i budgettet, siger Søren Steen Andersen (V).

Borgmesteren er dog tilfreds med, at 25 ud af 29 byrådsmedlemmer stemte for budgettet.

Kommer til at gøre ondt

Tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Assens Kommune Katrin Johansdottir kalder ved vedtagne besparelser for forfærdelige. De kommer til at gøre ondt, mener hun.

- Det er hver fjerde-femte sygeplejerske, der skal fyres. Det kommer til at få stor indflydelse på alle de borgere og patienter, vi har. Både de døende og de psykisk syge. Vi kan ikke løbe de besparelser ind selv, vi har været effektiviseret af så mange omgange. Vi kan ikke løbe flere besparelser ind af os selv længere, siger Katrin Johansdottir.

Søren Steen Andersen siger, at arbejdet med at implementere besparelserne går i gang allerede i november måned.