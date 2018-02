Assens sikrer sig mod oversvømmelser

Onsdag vedtog byrådet en klimasikringsplan for havneområdet i Assens. Den skal sikre, at Assens ikke bliver ramt af oversvømmelser.

Hvis der er meldinger om stormflod eller kraftig vind, er Assens en af de steder på Fyn, der er meget udsat, når der tales om oversvømmelser.

Havneområdet er især udsat for oversvømmelser fra havet. Det viser en klimatilpasningsplan, som Assens Kommune har lavet.

Byrådet vedtog derfor onsdag aften, at der skulle gøres noget ved de truende oversvømmelser.

Læs også Her er det værst: Sådan er situationen i Faaborg og Bagenkop

- I det daglige nyder vi godt af at have havet helt tæt på i Assens, men klimaforandringer er en trussel mod livet ved havnen. Senest i januar 2017 oplevede vi, hvor sårbare vi er, når havet raser. Derfor glæder det mig, at vi nu er et skridt nærmere en sikring af havneområdet og Assens, siger formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune, Dan Gørtz, i en pressemeddelelse.

En del af planen er, at prioritere en ydre sikringslinje på 2,5 meter over havniveau langs kysten. Den skal sikre Assens mod hændelser ved højvande. For at være på den sikre side, har byrådet besluttet, at sikringslinjen skal forberede, så den kan udbygges til at blive 3,5 meter over havniveau, hvis der bliver brug for det senere hen.

Det er ikke kun en ydre sikringslinje, som skal beskytte Assens for oversvømmelser.

Assens Kommune besluttede onsdag aften at sikre byen mod mulige oversvømmelser. Foto: Assens Kommune

Byrådet besluttede også onsdag, at der skal være en indre sikringslinje på 1,8 meter over havniveau, hvilket kommer til at betyde, at der skal tages højde for denne, hvis der skal gennemføres større anlægsarbejder i havneområdet.

Ikke nok med sikring fra vandet

Under mødet i byrådet onsdag blev det også besluttet, at alle huse, der bliver bygget i området fremover, skal klimasikres. For eksempel skal soklen på huset være minimum 2,5 meter over havniveau - det gælder dog ikke mindre bygninger som drivhuse eller garager.

Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvordan de konkrete tiltag i klimasikringsplanen for Assens havneområde skal finansieres, og hvordan udgifterne skal fordeles. Det vil derfor indgå i en samlet politisk prioritering at beslutte, i hvilken takt klimasikringsplanen for Assens kan realiseres.