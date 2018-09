Asta og Amalie jagter bakterier: - Det er mega fedt

Findes der bakterier i den danske natur, som kan lave yoghurt?

Det spørgsmål hjælper godt 35.000 skoleelever i uge 38, 39 og 40 med at besvare. Målet er at finde og kortlægge såkaldte probiotiske bakterier - altså arter med sundhedsfremmende egenskaber.

Eleverne fra 5. c på Vibeskolen i Ullerslev er vilde med at deltage i forsøget.

- Det er mega fedt. Også i stedet for at sidde og læse på computeren hele dagen, så skal vi ud i naturen og finde noget, siger Asta Høi Jensen fra 5. c på Vibeskolen i Ullerslev.

- Det er sjovt, fordi vi er hele klassen samlet om en ting, siger Amalie K. L Christiansen fra 5. c på Vibeskolen i Ullerslev.

Leder efter sunde bakterier

De sunde bakterier, man er på jagt efter, er mælkesyrebakterier, som i årtusinder er blevet brugt til at syrne mejeriprodukter

Efter 24 timer i varmeskab skulle det så vise sig, om der har været gevinst. Og både Asta og Amalies prøver er lykkedes.

- Min prøve er blevet til yoghurt, og vandet har skilt sig fra yoghurten og plantedelene, fortæller Amalie K. L Christiansen.

- Min prøve også gået godt. Den ligner en ost med mug på, siger Asta Høi Jensen.

Prøverne sendes til Novozymes

Yoghurtprøverne skal så sendes til videre analyse hos Novozymes, der er samarbejdspartner for eksperimentet.

Børnenes mikrobiologiske bidrag er del af årets Naturvidenskabsfestival. Denne afholdes af det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed, Astra. Festivalens hovedformål er at give børn meningsfulde oplevelser med naturfagene.

I alt 1.100 elever fra 45 fynske skoler deltager i forsøget.

Håber at finde Danmarksbakterie

Mads Bjørnvad, der er afdelingsleder hos Novozymes, har store forhåbninger til de mange prøver

- Vi håber simpelthen at finde en Danmarksbakterie, som vi kan sige er herfra og ikke er karakteriseret endnu, siger han til Ritzau.

De nye arter kan potentielt bruges i mange forskellige bioteknologiske sammenhænge. Én af mange mulige muligheder er inden for landbrug.

- Probiotika kan eksempelvis bruges til dyrehold. Hvis vi finder en bakterie, der kan hjælpe husdyrs fordøjelse, vil det kunne øge den næring, dyrene får ud af deres foder. Det vil reducere landmandens omkostninger til foder, siger Mads Bjørnvad.

Alle interessante bakterier indsendes til en offentlig stammesamling - en såkaldt bakteriebank.

Til december vil Novozymes' analyser så vise, om der gemmer sig gode bakterier i Danmarks natur.

