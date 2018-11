Astralis kan hente kæmpebonus med hjemmesejr i Odense

De danske Counter-Strike-stjerner fra Astralis rangerer som verdens bedste, og nu kan holdet også være på vej mod at skrive et lille stykke e-sportshistorie. Et økonomisk indbringende stykke historie.

Holdet vandt i weekenden turneringen IEM Chicago med finalesejr over amerikanske Team Liquid, hvilket var holdets syvende titel i 2018.

Nok så vigtigt var det, at det var den tredje titel i de otte seneste turneringer arrangeret af enten ESL eller Dreamhack, som er blandt de største arrangører.

Tager et hold fire titler inden for et spænd på ti turneringer, sikrer man sig en såkaldt Intel Grand Slam-titel, der blev stiftet i 2017.

Det har intet hold formået endnu, men Astralis står nu med to muligheder for at opnå den historiske bedrift.

Første mulighed er sågar på hjemmebane, når ESL Pro League i december rammer Odense. Glipper chancen her for Astralis, er sidste mulighed foreløbig i polske Katowice i det nye år.

En sejr i en af turneringerne vil ikke kun sikre en plads i e-sportens historiebøger, men også en bonus på hele én million dollar svarende til 6,62 millioner kroner til spillerne.

Astralis er det hold, alle vil slå

Trods udsigten til en milepæl og en solid økonomisk gevinst, så er det ikke noget, der figurer i hovedet på spillerne eller andre omkring holdet. Det siger Astralis-træner Danny "zonic" Sørensen i en pressemeddelelse.

- Jeg kan godt forstå, at andre fokuserer på det, for det er en god historie. Ikke desto mindre er det ikke der, vores fokus er, og ikke noget vi bruger energi på, siger han.

- Som vi så i Chicago, så er konkurrencen benhård, og som verdens nummer ét er vi det hold, alle de andre gerne vil slå.

- Vi bliver ikke verdens bedste af at fokusere på en eller anden præmiesum eller et enkelt trofæ. Det gør vi ved hele tiden at forbedre os og holde fokus på det, vi kan påvirke.

Gulerod for de andre hold

Incitamentet for at slå Astralis bliver i den kommende tid ikke mindre af, at der er en bonus på 100.000 dollar (662.000 kroner) til det hold, som i en finale forhindrer et andet hold i at opnå en Intel Grand Slam.

Næste opgave for Astralis er titelforsvaret ved ECS-finalen i Dallas, som indledes 22. november. Turneringen er ikke en del af Intel Grand Slam-puljen.

