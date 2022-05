Minister kaldt i samråd om børnesager i Langeland Kommune

- Det er den rette vej at gå

Ministeren kan ikke komme nærmere ind på de konkrete sager i Langeland Kommune. Hun henviser dog til, at Langeland Kommune er blevet meldt til Ombudsmanden og Ankestyrelsen på grund af fejl og lovbrud i forbindelse med sagerne.

- Det er den rette vej at gå, tilføjer hun på mødet.

Astrid Krag (S) kalder det "alvorligt", når kommunerne ikke lever op til deres retsikkerhedsgaranti. Men hun er fortrøstningsfuld over for Langeland Kommune.

- Det skal man tage alvorligt, og her kan jeg konstatere med tilfredshed, at Langeland Kommune er gået ind i vores task-force, så der kan blive gjort op med fejlen. Det er helt håndfast hjælp til kommunerne med mange sager i sagsbehandlingen.

- Det viser for mig, at Langeland Kommune erkender, at man tager sagen alvorligt.

I svaret henviser Astrid Krag (S) blandt andet til regeringens politiske aftale 'Børnene Først', der skal hjælpe med at forbedre forholdene for udsatte børn og unge tidligere.

Her forklarer hun, at der i aftalen er afsat penge til at give en økonomisk håndsrækning til "kommuner med mange børnesager til løft af sagsbehandlingen".

Lovbrud og embedsmisbrug

Dagens samrådsspørgsmål kommer, efter radiostationen 24syv og TV 2 Fyn har afdækket Langeland Kommunes fejlbehæftede sagsbehandling i blandt andet sager om tvanganbringelser af børn.

Ifølge flere eksperter og fagpersoner har der været tale om direkte lovbrud og embedsmisbrug i flere af sagerne, som 24syv har afdækket.

Heriblandt Sandie Hansen fra Bagenkop, der fik tvangsfjernet sine tvillingesønner Malthe og Noah. Her undgik sagsbehandlerne i Langeland Kommune blandt andet partshøringer og tilmed opdigtede informationer i sagen.

Ifølge Jeanette Gjørret, der er advokat hos Stage Advokatfirma og har speciale i børnesager, er der i den forbindelse tale om embedsmisbrug.



- Man har villet opnå et mål, og på vej til det mål har man tilsidesat borgernes retsgaranti og indsat decideret forkerte oplysninger, sagde Jeanette Gjørret dengang til TV 2 Fyn.