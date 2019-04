Min mening: Asylansøgere er en ressource

Af Søren Hillers, folketingskandidat for Radikale Venstre

Hana er netop blevet færdiguddannet som sosu-hjælper i Svendborg. Det er på alle måder en glædelig dag.

I Danmark har vi den fine tradition, at vi spiser kage, når der er noget at fejre. Vi fejrer det med kage, når det går andre mennesker godt, når der er fødselsdag eller, som her, når Hana færdiggør en uddannelse. Derfor giver jeg Fynsk brunsviger.

Min mening - på vej mod valg Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne

Det er ligeledes en glædens dag, da Hana fra på mandag tager hånd om nogle ældre mennesker på et plejecenter, således at de mødes med omsorg og forståelse.

Hana er med til at få vores samfund til at fungere. Der er brug for hænder til vores børn i daginstitutioner og skoler, til vores ældre, der har brug for pleje. Tak Hana.

Drop paradigmeskift

Derfor giver det absolut ingen mening, at DF, regeringen og Socialdemokratiet har vedtaget det såkaldte paradigmeskifte, hvor asylansøgere og mennesker med opholdstilladelse nu ikke længere må integrere sig i det danske samfund.

Integration er ikke længere et mål. Det er på alle parametre meningsløst.

På det menneskelige plan er det ganske enkelt ikke sådan, vi behandler andre borgere på i Danmark. Det er uartigt. På det samfundsøkonomiske plan er det tudetosset, dyrt og med til at kuldsejle vores velfærdssamfund, hvor dem der kan, hjælper dem der ikke kan.

Jeg har en mission. Jeg vil bekæmpe symbolpolitik med næb og kløer. Jeg vil have et Danmark, hvor dem der bor her hører til i fællesskabet.