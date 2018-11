Autisme-sager sender minister i samråd

Dansk Folkeparti har indkaldt børne- og socialminister Mai Mercado til samråd.

Meldingen kommer få dage efter, at TV 2/Fyn kunne fortælle, hvordan Landsforeningen Autisme stiller skarp kritik af kommuners sagsbehandling i autisme-sager.

Foreningen modtager henvendelser fra familier, som oplever, at kommunen truer med anbringelse af deres handicappede barn tre til fem gange om ugen.

For år tilbage modtog de aldrig disse henvendelser.

- Når forældre beder om en eller anden ydelse, så snakker kommunerne om anbringelse for at få dem til at tie stille, fortalte Heidi Thamestrup, formand, Foreningen Autisme fredag.

Du kender jo ikke essensen af alle sager, I modtager henvendelser omkring. Hvordan kan du være sikker på, at kommunerne ikke har ret, når de stiller spørgsmålstegn ved forældrenes kompetencer?

- Jeg synes, at der er for mange af de her sager, og de ligner hinanden. Det kan ikke passe, at alle forældre til autistiske børn lige pludselig er blevet dårlige forældre.

Det optimale var, at de begyndte at lytte til fagfolk Heidi Thamestrup, formand for Landsforeningen Autisme

Det er det fynske folketingsmedlem Pernille Bendixen (DF) og hendes partifælle Karina Adsbøl, der nu kræver svar på, hvordan børne- og socialminister Mai Mercado forholder sig til foreningens kritik, og om ministeren vil handle derpå.

- Vi deler autismeforeningens bekymring omkring, at flere og flere forældre føler sig truet af kommunerne, fortæller Pernille Bendixen (DF).

- Lyt til fagfolk

Ifølge Heidi Thamestrup fra Landsforeningen Autisme burde kommunerne fratages opgaven med at vurdere børnenes behov.

- Det optimale var, at de begyndte at lytte til fagfolk, fortalte hun til TV 2/Fyn fredag.

Psykolog med særlig viden om autisme Christian Stewart-Ferrer oplever også, at kommunerne lytter mindre til anbefalinger fra de fagfolk, som har indgående kendskab til barnet og dets handicap.

- Det her er komplekse ting, som kræver en lang og guidet type uddannelse og praksiserfaring. Det er derfor, vi mener, hvad vi mener. Det er der, hvor det virker meget, meget uheldigt, at socialrådgivere for eksempel går ind og vurderer noget andet, fordi de dybest set overhovedet ikke er uddannede til at kunne lave de vurderinger.

Han frygter, at tendensen vil udvikle sig til en accepteret praksis hvis ikke, nogen sætter en stopper for det.

- Hvis den her tendens fortsætter, så er det ikke sikkert, at vi om fem år sidder og laver et tv-program om det, fordi så er det jo bare, sådan det er. I givet fald bliver forråelsen en del af folkekarakteren. Så er det bare sådan, det er, siger Christian Stewart-Ferrer.

Kommunerne Landsforening afviser kritikken

TV 2/Fyn forsøgte fredag at lave et interview med Kommunerne Landsforening. De ønskede ikke at stille op, men de sendte dette skriftlige svar fra kontorchef i KL's Center for Social og Sundhed, Niels Arendt Nielsen:

- Kommunerne truer ikke forældre med anbringelse af deres barn.

Der er endnu ikke fastlagt dato for samrådet.