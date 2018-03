Autohjælper i kulden: Jeg har ikke nået at holde stille endnu

Dansk Autohjælp på Fyn har ikke før oplevet så travl en start på marts måned. De kolde temperaturer giver rekordmange flade batterier på de fynske veje.

- Det var noget med, at du skulle bruge noget strøm på din golf?, lyder spørgsmålet fra Nikolaj Gunderstofte, der er redder hos Dansk Autohjælp.

Det er ikke første gang, han stiller det spørgsmål torsdag morgen, der er mere travl end normalt.

- Jeg har ikke nået at holde stille endnu. Jeg har lavet rigtig meget starthjælp i dag, siger han.

Som redder for Dansk Autohjælp kan han ikke huske, hvornår der sidst har været så travlt i starten af marts måned.

Snevejr og de kolde temperaturer har øget efterspørgslen på starthjælp i så høj en grad, at ventetiden for at få en af de orange lastbiler forbi er gået fra 60 minutter til fire timer.

- Batterierne kan ikke lide den kolde luft. Hvis de så også er lidt dårlige i forvejen, så kan de ikke holde spænding natten over. Så kan bilen ikke starte om morgenen, fortæller han

Dansk Autohjælp på Fyn har ikke før oplevet så travl en start på marts måned. De kolde temperaturer giver rekordmange flade batterier på de fynske veje. Foto: Alex Syrik

Busser og bæltekøretøjer

Snevejret har også skabt problemer blandt andet på Langeland, hvor lokal- og skolebusserne ikke har kørt torsdag. Derudover er et af hjemmeværnets bæltekøretøjer kaldt ind til at hjælpe med ambulancekørslen, hvis det skulle blive nødvendigt.

I førerhuset i den orange lastbil forudser Nikolaj Gunderstofte, at der også bliver brug for ham og hans startkabler i løbet af de næste dage.

- Der bliver meget at se til igen i morgen, hvor der nok også er mange, der ikke kan starte. Så det kommer nok til at forløbe ligesom i dag, siger han.

DMI har et varsel om snefygning på Langeland, Ærø og i Svendborg indtil klokken 22 torsdag aften.