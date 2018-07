Axelsen får svær lodtrækning i VM-forsvar

Viktor Axelsen står til at møde den forsvarende olympiske mester allerede i kvartfinalen ved VM.

Viktor Axelsen får svært ved at forsvare sin titel som verdensmester, når turneringen begynder den 30. juli i Kina.

Den danske verdensetter kan allerede i tredje runde møde 10. seedede NG Ka Long Angus fra Hong Kong.

I en eventuel kvartfinale kan han møde den forsvarende OL-vinder Chen Long i kvartfinalen og enten All England-vinderen Shi Yuqi eller legenden Lin Dan i semifinalen.



Axelsen kan dog glæde sig over, at han undgår at møde japanske Kento Momota, som har været danskerens 'onde ånd'.

- Han undgår Momota, men det ville være løgn, hvis jeg sagde det var en god lodtrækning, når man har den olympiske mester og hjemmebanefavoritten i kvartfinalen. NG Ka Long er også en god spiller. Så det er en hård vej, hvis VM-titlen skal genvindes, siger TV 2 SPORTs badmintonekspert Jim Laugesen.

