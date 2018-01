Axelsen falder om med krampe efter sejr i Kuala Lumpur

Den danske verdensmester fynboen Viktor Axelsen fik krampe og humpede rundt efter sejr i kvartfinalen.

Badmintonstjernen Viktor Axelsen har sat kursen mod årets første badmintontriumf.

Fredag spillede den danske verdensmester sig frem til semifinalerne ved Malaysia Masters i Kuala Lumpur.

I kvartfinalen slog topseedede Axelsen indoneseren Jonatan Christie med 21-15, 19-21 og 21-12.

Umiddelbart efter sejren faldt danskeren om på gulvet med noget, der lignede en krampe i baglåret.

Viktor Axelsen begyndte straks at strække ud, inden han rejste sig op og humpede hen for at takke dommeren og sin indonesiske modstander for kampen.

Danskeren skulle bruge lidt bolde på at komme i gang mod Christie, der hurtigt kom foran 5-1. Axelsen kæmpede sig godt tilbage. Bagud 4-7 lykkedes det danskeren at komme foran 12-8, og det forspring gav han ikke fra sig.

Andet sæt blev anderledes tæt, og Jonatan Christie gjorde det især godt på de sidste afgørende bolde.

Dermed tvang indoneseren duellen ud i et tredje og afgørende sæt, men her var Viktor Axelsen noget nær suveræn.

I lørdagens semifinale venter enten Daren Liew fra Malaysia eller thailandske Suppanyu Avihingsanon. Axelsen er storfavorit uanset, hvem han møder.

Senere på fredagen skal Hans-Kristian Vittinghus forsøge at spille sig frem til semifinalerne, når han møder indoneseren Anthony Sinisuka Ginting.

Damedoublen med Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen samt herredoublen med Mads Pieler Kolding og Mads Conrad-Petersen skal også i aktion fredag.

Malaysia Masters hører ikke til blandt de største badmintonturneringer.