Axelsen: - Jeg er ked af det og ærgerlig

Det er den kedelige virkelighed for Viktor Axelsen, der er testet positiv for coronavirus to gange samme dag.

- Der er ingen tvivl om, at der ikke er noget, jeg hellere ville end at stå i den finale i dag over for Anders (Antonsen, red.). Jeg har haft siden i aftes til at indstille mig på, at det var en mulighed at stå op til endnu et positivt testsvar i dag, så jeg er i det mindste en smule mere afklaret, end jeg umiddelbart var i går, da første svar kom ind, siger Viktor Axelsen i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Jeg er selvfølgelig ked af, at det går ud over finalen, og så er jeg selvsagt også rigtig ærgerlig over, at der kommer til at gå yderligere to uger, inden jeg kan komme hjem og se min familie igen.

- Men det er jo sådan, det er. Det er de vilkår, vi har at spille under i denne tid, hvor isolation og karantæne er en risiko, som vi ved er til stede, når vi tager sted. Jeg mærker stadig ingen symptomer på sygdom og er ellers ved godt mod. Så nu håber jeg bare, at jeg kan slippe igennem uden gener til følge.

Testede positiv inden semifinale

Viktor Axelsen blev PCR-testet lørdag morgen, inden han spillede sig i semifinalen med en sikker sejr over finske Kalle Koljonen. Da det positive svar kom lørdag aften, blev han isoleret og testet endnu engang.

Da dette svar også var positivt, skal Viktor Axelsen forblive i isolation på sit hotelværelse i ukrainske Kiev de næste to uger.

Axelsen er den fjerde danske spiller, der tester positiv for coronavirus i forbindelse med EM-turneringen. På Instagram erkender Axelsen, at det er risikoen ved at rejse, og så lykønsker han Anders Antonsen med EM-guldet. Læs hele opslaget herunder.

Hej alle.

Som mange af jer måske har læst, så testede jeg desværre positiv for COVID-19 i går (PCR). Testen blev taget om morgenen og jeg fik først mit svar efter min semifinale. Jeg er blevet testet mange gange i løbet af denne sidste uge, og indtil i går, har alle været negative. Jeg har heller ingen symptomer, og har det heller ikke her til morgen.

Jeg fik lavet en ny test i går aftes, men resultatet af den PCR test er desværre også positiv.

Jeg er selvfølgelig ikke i særlig godt humør lige nu, da jeg havde set frem til finalen, men udover det så havde jeg glædet mig til at kunne komme hjem til Natalia og Vega som jeg selvfølgelig savner meget.

Dette er selvfølgelig en risiko ved at rejse, og nu håber jeg bare at jeg kan komme over det her hurtigt og komme hjem så snart det vurderes at det er sikkert at jeg rejser hjem. Jeg må få det bedste ud af det.

Tillykke til AA med guldmedaljen og tak for jeres beskeder.

Vi snakkes,

Viggo