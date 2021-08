Axelsen mænger sig med stjernerne på sheikens legeplads

For den danske badmintonspiller fortalte mandag offentligt, at han har valgt at flytte til Dubai i De Forenede Arabiske Emirater - og dermed også at flytte sin daglige badmintontræning til Dubai. Her kommer han til at træne på Nad Al Sheba Sports Complex, der er et enormt sportskompleks i udkanten af Dubai.

Og det er ikke et hvilket som helst sted, der kommer til at lægge badmintongulv til Viktor Axelsens fremtidige træning. For det gigantiske træningscenter, der byder på faciliteter til alverdens sportsgrene, er et sted, der tiltrækker de største sportsstjerner. Således kan man bare kaste et blik på centerets Instagram-side, hvor NAS gerne praler med de stjerner, der lægger vejen forbi.

Her kan man blandt andet finde billeder af Memphis Depay, Raheem Sterling, Paul Pogba, Mohamed Salah og adskillige andre af de største fodboldstjerner. Ligesom også de fleste af Europas største fodboldklubber som Manchester United, Arsenal, Dortmund, Real Madrid, Celtic, Benfica og mange, mange andre har afholdt træningslejr der.

Tæt tilknytning til Dubai

Men hvad er det så, der får sportsstjerner til at valfarte til NAS?

Det enorme træningscenter har faciliteter til stort set alle sportsgrene - og selvfølgelig også til badminton. Men det er især særlige faciliteter som et højdetræningskammer, et kryokammer, spa og diverse swimmingpools, der tiltrækker de største sportsstjerner i verden. Og nu også Viktor Axelsen, der selv beskriver stedet således:

- Faciliteterne er fuldstændig fantastiske, og jeg bestemmer selv mit program. Jeg kan bare sige, at jeg gerne vil træne fra 9 til 11 og 14 til 16 i dag, og at jeg i morgen gerne vil over i restitutionsafdelingen og have isbad, sauna og et tjek af min fedtprocent – og så bliver det sådan. I ét rum kan man simulere højdetræning i op til 2.000 meters højde. I et andet kan man simulere luftfugtighed. I et tredje kan man få cryoterapi, hvor man køler kroppen ned for at øge blodcirkulationen. Der er undervandskameraer i bassinerne, så alle ens bevægelser bliver optaget, når man genoptræner efter en skade. Sådan kan jeg blive ved. Der er alt, siger Viktor Axelsen til Jyllands-Posten.

Den danske badmintonspiller har tidligere benyttet faciliteterne med stor glæde. Ifølge Gulf News sendte Viktor Axelsen sågar en officiel hilsen til 'Dubai Sports Council', der er den officielle sportsstyrelse i Dubai, efter han vandt OL-guld i Tokyo. Her takkede han Dubai for byens rolle i triumfen.

- Jeg nyder virkelig at træne her i Dubai i dejligt varmt vejr. Sportsfaciliteterne i Dubai er topklasse, og de motiverer virkelig atleter til at yde deres maksimale i træningen, siger Viktor Axelsen ifølge Gulf News.

Den danske OL-guldvinder befinder sig lige nu i Dubai, og hans Instagram-profil afslører, at han er godt i gang med den daglige træning på NAS-komplekset.

En legeplads for Sheiken

Sheik Hamdan bin Mohammed Al Maktoum er Dubais kronprins. Han er formand i Dubai Sports Council, og selvom Nad Al Sheba Sports Complex formelt ejes af myndighederne i Dubai, så er det Sheik Hamdan, der reelt har magten over centeret.

Og sheiken nyder tilsyneladende at have NAS-komplekset som en legeplads, hvor han kan møde verdens største sportsstjerner igen og igen. Det kan man se, hvis man kaster et blik på hans Instagram-profil med mere end tolv millioner følgere.

Dubais kronprins er i øvrigt selv kendt for at være yderst sportsinteresseret og benytter selv centerets faciliteter. Om han har et særligt forhold til badminton og Viktor Axelsen vides dog ikke.

FCK valgte Dubai fra

Den danske fodboldklub FC København er også en af de utallige europæiske klubber, der har valgt at afholde en træningslejr i Dubai på Nad Al Sheba Sports Complex. FCK har således benyttet anlægget i både 2016, 2017 og 2018. FC Københavns besøg fremgår i øvrigt også på centerets meget aktive Instagram-profil.

Inden besøget i 2017 skrev FC København følgende på sin hjemmeside:

- Klubben er meget glade for igen at have fået tilladelse til at benytte Hans Højhed Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoums private træningsanlæg.

Men i vinteren 2020 havnede FC København i et gevaldigt stormvejr, da klubben annoncerede, at den havde i sinde at afholde endnu en træningslejr i Dubai. Det skete på bagkant af en sag, hvor FCK ellers havde efterkommet et stort ønske fra klubbens fans om ikke længere at rejse til De Forenede Arabiske Emirater, som Dubai er en del af, fordi landet på flere områder er på kant med menneskerettighederne.