Axelsen ser svær vej til løsning i badmintonkonflikt

2018 blev et skuffende år for badmintonspilleren Viktor Axelsen, da en ankelskade ødelagde det meste af året for ham.

Nu er han atter klar til at jagte store titler i 2019, men udsigterne til sæsonen er noget tågede på grund af den verserende badmintonkonflikt.

Badminton Danmark har suspenderet træningen i Brøndby for landets bedste spillere, fordi man ikke kan nå til enighed med spillerne om vilkårene for et fortsat samarbejde.

Og verdensmesteren fra 2017 forudser en svær vej til enighed mellem de to parter.

- Jeg håber, at der kommer en løsning meget snart, som alle kan se sig i. Der er dog ingen tvivl om, at det bliver svært, siger Axelsen til DR Sporten.

Hvis ikke der findes en løsning, kan dansk badminton blive bombet adskillige år bagud, fordi de bedste spillere vil træde ud af forbundets program.

Uenighed om kommercielle rettigheder

Det er især spørgsmålene om de kommercielle rettigheder, samt hvem der har det sidste ord i forhold til valget af turneringer for spillerne, som skiller parterne.

Uanset udfaldet skal 24-årige Axelsen personligt nok klare sig.

- Bekymret vil jeg ikke sige, at jeg er. Jeg er sikker på, at jeg kommer til at få et setup, jeg kan se mig selv i, men det er klart, jeg håber, at det bliver med de andre danske spillere, siger han.

Axelsen har prøvet at vinde VM, OL-bronze, sæsonfinalen to gange og en god portion andre store titler.

Én af de helt store turneringer mangler han dog fortsat at markere sig i, og her vil en afsluttet konflikt være en stor hjælp, da turneringen allerede ligger i starten af marts.

- All England er et sted, jeg drømmer om at toppe, og det, håber jeg meget, sker i 2019, lyder det fra Viktor Axelsen.