Axelsen spiller sig videre til kvartfinalen i Odense

Viktor Axelsen ser ud til igen at have fundet formen efter den skade, der har holdt ham ude i store dele af året.

Læs også Fodboldklub går ind i e-sport: Ét computerspil er for voldeligt

Den danske badmintonspiller diskede op med fornemt spil, da han torsdag spillede sig i kvartfinalen i Denmark Open efter en sejr i to sæt over Khosit Phetpradab fra Thailand, der er nummer 31 på verdensranglisten.

Axelsen, der er syvendeseedet i turneringen, vandt med cifrene 21-13, 21-15 foran hjemmebane publikummet i Odense, hvor han er født og opvokset.

De to havde inden torsdagens møde stået over for hinanden tre gange tidligere - alle med dansk sejr.

Og der var også klasseforskel i første sæt, hvor Axelsen hurtigt trak fra med flotte vinderslag, mens thailænderen havde svært ved at finde rytmen på sin banehalvdel. På 17 minutter sikrede danskeren sig sættet.

I starten af andet sæt fik Phetpradab bedre fat, mens fejlene begyndte at snige sig ind hos Axelsen, der flere gange kiggede frustreret ud på landstræner Kenneth Jonassen.

Seks point i træk til thailænderen sendte Axelsen bagud med 4-8, inden han igen fik gang i spillet. Phetpradab nåede først til 11, men derfra tog Axelsen fat, og kørte sejren sikkert i land.

I kvartfinalen kan Axelsen risikere at stå over for landsmanden og træningsmakkeren Anders Antonsen, der senere torsdag møder en anden thailænder, Kantaphon Wangcharoen, om en plads videre i turneringen.

Rasmus Gemke blev tidligere torsdag klar til kvartfinalen, hvor han skal op imod verdensetteren Kento Momota fra Japan.

Denmark Open er en Super 750-turnering på World Touren. Dermed overgås den kun af sæsonfinalerne samt de tre Super 1000-turneringer.