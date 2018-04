Axelsen udraderede landsmand i kvartfinale

Viktor Axelsen havde et gear mere end Rasmus Gemke i EM-kvartfinalen mellem de to danskere.

Viktor Axelsen viste ingen nåde over for landsmanden Rasmus Gemke ved EM i badminton, der spilles i Huelva i Spanien.

I den rent danske kvartfinale viste verdensetteren Axelsen i perioder, hvorfor der er 31 pladser mellem de to på verdensranglisten.

Det gjorde han med en sejr på 21-11, 21-16. Gemke kæmpede hårdt for at hænge på, men både i første og andet sæt havde Axelsen et gear mere.

Dermed fortsætter Axelsen sit gode comeback ved EM efter en ankeloperation og tre måneders skadespause.

De to spillere fulgtes ad i første sæt til stillingen 9-8 i Axelsens favør. Så tog Axelsen syv point på stribe uden at se sig tilbage.

I andet sæt bevarede Gemke kontakten til Axelsen. Han kom på 10-10 i en dramatisk duel, hvor Gemke stormede rundt, og Axelsen slog ud af banen.

Begge spillere havde efterfølgende gode perioder med fem point på stribe, men Axelsen trak igen fra.

Et baghåndssmash sendte Axelsen foran 20-16, og på første matchbold bookede Axelsen en billet til semifinalen.

Her venter franskmanden Brice Leverdez, som i sin kvartfinale slog Nick Fransman i tre sæt.