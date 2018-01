B1909 beklager rod med regnskab

Flere spillere og klubmedlemmer beskylder fodboldklubben B1909 for organiseret fusk med kørselspenge. Klubben erkender nu, at de har lavet en fejl i forhold til en tidligere træner.

Det tidligere bestyrelsesmedlem og træner i B1909 Torben Bo Harder blev mellem jul og nytår blev bedt om at underskrive kørselssedler dateret til 2015.

Torben Bo Harder fortæller, at han slet ikke har modtaget kørselspenge fra klubben.

TV 2/Fyn har også talt med andre medlemmer fra klubben, som bekræfter, at aflønninger i nogle tilfælde foregik med fiktive kørselsafregninger. De har dog ikke ønsket at stå frem med navn.

Fredag erkender klubben, at de har lavet en fejl i forhold til Torben Bo Harder.

- Vi har dags dato udarbejdet brev til Skat, hvor B1909 påtager sig ansvaret for denne misforståelse, skriver formand Jan Bramsen fra B1909 i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

I pressemeddelelsen skriver klubben videre:

- B1909 har nu gennemgået henholdsvis DIF-kontrakten indgået mellem Torben Bo Harder og B1909 gældende for 2014, samt DATA Løn opgørelsen for 2015, og kan konstatere, at B1909 ikke har udbetalt 35.015 kroner til Torben Bo Harder.

Flere beskylder klubben for fusk

Den tidligere fodboldspiller Ahmad Abdoh beskylder også fodboldklubben B1909 for at snyde med kørselspenge.

Ahmad Abdoh fortæller til TV 2/Fyn, at klubben i 2014 havde en bonusordning, hvor spillerne fik 500 kroner for at være udtaget til en kamp. Spillerne fik så 500 kroner oveni for en sejr, og 100 kroner for en uafgjort. Men pengene blev udbetalt i form af fiktive kørselspenge.

Men den sag afviser B1909.

- Som kommentar til de igangværende sager fra Skat omkring udbetaling af skattefri godtgørelse, er der ingen tvivl om at klubben til enhver tid råder og vejleder spillere, ledere og trænere omkring udfyldelse af køresedler, men klubben opfordrer på ingen måder til ulovligheder, skriver Jan Bramsen.