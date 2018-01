1909: Boldklubben 1909 dannes. Klubbens første bane ligger mellem Sadolinsgade, Jagtvej og Langelinie - tæt på den senere ærkerival OB’s baner i Munke Mose.

1920: B1909 vinder fynsmesterskabet - og bryder dermed OB’s lange sejrrække. Klubben vinder også de efterfølgende to sæsoner.

1942: B1909 spiller sin første sæson på det nye Odense Stadion.

1959: B1909 vinder for første gang danmarksmesterskabet i fodbold - som det første fynske hold. Nierne får dermed debut i Europa Cup’en for mesterhold, hvor holdet ryger ud til østrigske Wiener SK. Triumfen med DM-guld gentages i 1964.

1962: B1909 vinder landspokalturneringen for første gang. Også i 1971 snupper nierne pokaltitlen.

1965: De danske mestre fra B1909 bliver besejret 5-2 af Real Madrid i Odense i Europa Cup’en for mesterhold. Returopgøret i Madrid blev tabt med 4-0.

1969: B1909 rykker fra Kochsgade til Vollsmose på grund af mangel på plads til klubbens ungdomsspillere.

1979: B1909 er tæt på at rykke ned i 3. division, men redder pladsen i 2. division i sidste runde med et mål mod Haderslev to minutter før tid.

1986: B1909 rykker ned i 3. division.

1988: Richard Møller Nielsen bliver sportslig leder i B1909.

1992: B1909 rykker op i Superligaen, DBU’s nye liga for landets bedste hold. Det blev dog kun til en halv sæson i den bedste række.

1993: Nedturen fortsætter for B1909 både sportsligt og økonomisk. Klubben går konkurs, og B1909 ryger ned i Danmarksserien.

2001: B1909 rykker for sidste gang op i 1. division. I de følgende år overvejer ærkerivalerne OB og B1909 at fusionere til Odense United eller FC Odense - men fansene er ikke begejstrede.

2004: B1909 rykker hjemmebanen ud på Atletikstadion.

2005: B1909 danner FC Fyn sammen med B1913 og Dalum.

2006: B1909 spiller sin sidste kamp - inden FC Fyn-eventyret.

2013: FC Fyn indstiller alle aktiviteter med øjeblikkelig virkning. B1909's bedste hold spiller nu i Danmarksserien.