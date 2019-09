70.000 gæster til julemarked: Både bekymring og opbakning hos naboerne

Glitrende gaveæsker, farverige lyskæder og kunstige grantræer dækket i sne alt sammen blandet med madboder, nipsting og julemusik skal sikre julestemning, når verdens største indendørs julemarked Glow Garden Odense åbner dørene 21. november i Dyrup lidt uden for Odense.

Men i nabolaget uden for julemarkedets mure er der en blandet stemning. For selvom de glæder sig over, at Odense har tiltrukket så stort et marked, bekymrer de sig om det trafikale kaos, der hurtigt kan opstå, når 70.000 gæster om to måneder kører forbi deres huse og blokerer deres vej.

Læs også Ho ho ho: Verdens største julefestival kommer til Fyn

Bekymring blandt borgerne

Det overdådige indendørs julemarked blev skabt af den canadiske familievirksomhed Glow Gardens, og Odense er det første sted i Europa, der har fået lov til at byde indenfor. Det kommer til at udfolde sig på 6.000 kvadratmeter i flere haller i Dyrup, og for at komme dertil, skal man igennem nabolaget.

- Det er fint, at vi kan trække sådan noget til Odense. Men jeg synes, at det er det forkerte sted, de har lagt det i forhold til trafikken. Det her er jo en skolevej, hvor der nu skal komme rigtig mange biler, siger Rasmus Stage, der bor i Dyrup og inden længe bliver nabo til det store julemarked.

Rasmus Stage bliver om to måneder nabo til Glow Gardens Odense, og han frygter, hvad det kan få af betydning for trafikken i nabolaget. Foto: Flemming Ellagaard

Hans helt store bekymring handler om trafikken.

- Jeg er bange for, at der er nogen, der bliver kørt ned, når nu der både kommer store busser og rigtig mange biler, som vejen ikke er lavet til, forklarer han.

Længere henne ad vejen deler Kresten Helge Østerby bekymringen om de mange biler, der snart vil køre foran deres huse.

- Jeg er bekymret for, at vores vej herude ikke kan klare belastningen. Man kan frygte, at der bliver nogle parkeringsproblemer, siger han.

Ro i maven

Eva Egebjerg Pasgaard, der er direktør i Glow Gardens Odense, er forstående for de tanker, som nogle af naboerne går rundt med.

Læs også Juledirektør hentet fra Tinderbox: Eva Pasgaard i spidsen for Glow Odense

- Jeg kan godt forstå, de har en bekymring, når de hører et tal som 70.000 besøgende. Det er vigtigt for os, at de forstår, at det ikke er en Ed Sheeran-koncert, hvor der kommer 70.000 mennesker på én gang. Det drejer sig om 32 åbningsdage, som de besøgende bliver fordelt ud over hele dagen, forklarer hun.

Hun og resten af Glow Gardens Odense har været opmærksomme på, at trafikken kan få betydning for nabolaget.

00:06 Der er gang i forberedelserne til det store julemarked, som åbner dørenen for julegæsterne om to måneder. Luk video

- Vi har haft en tæt dialog fra den dag, vi besluttede os for at slå os ned i Odense. Vi har været i dialog med myndighederne og kommunen, og sammen med dem har vi lavet en plan omkring håndteringen af den her trafik, siger Eva Egebjerg Pasgaard.

Det kommer til udtryk i en konkret skilteplan og etableringen af over 400 parkeringspladser.

- Jeg har meget ro omkring det, og det har kommunen heldigvis også. Så jeg er rigtig tryg i forhold til, at der ikke kommer gener, understreger hun.

- Det bliver hyggeligt

Bevæger man sig længere rundt på vejen, finder man også naboer, som ser frem til julemarkedet og ikke frygter trafikken i samme grad som andre.

- Jeg tænker, at det bliver et hyggeligt julemarked, selvom der måske godt kan blive lidt meget trafik. Men det er kun en begrænset periode, så det skal nok gå, siger Malin Gustafsson, der bor i Dyrup.

For flere af naboerne er det mest den øgede trafik, når op de mod 70.000 gæster skal besøge julemarkedet, der vækker bekymring, men spørgsmålet er, om det bliver et problem.

Julemarkedet skal afholdes i haller i Dyrup og kommer i alt til at fylde 6.000 kvadratmeter. Foto: Flemming Ellagaard

- Julemarkedet skal være velkommen, for hallerne ligger bare øde hen. Jeg har motorvejen herude, så jeg er vant til trafikken, og parkering går nok op i en højere enhed, siger Niels Thorup Simesen.

- Min tanke har været, at det er så stort et areal, at de burde kunne klare parkering, siger Malin Gustafsson.

Nabomøde skal sikre julestemningen

Der er kun to måneder til, at verdens største indendørs julemarked lukker spændte gæster indenfor, og de bekymrede naboer finder ud af, om trafikken på vejen bliver kaotisk. For at berolige naboerne mest muligt har Glow Gardens Odense inviteret dem alle til et møde, som skal give dem et indblik i markedet.

00:20 Direktøren for Glow Gardens forstår godt, at der er bekymring i nabolaget, så de har inviteret til nabomøde. Luk video

- Så kan de se, at selvom det er en canadisk idé, så er det lokale odenseanere, der står bag og skal afvikle det for hele byen, siger Eva Egebjerg Pasgaard.

Mens hun kigger på begyndelsen på det, der snart skal fylde 6.000 kvadratmeter, kan hun kun forestille sig, hvor stort det bliver. Men en ting er sikkert:

- Om to måneder bliver det en stor fest. Vi åbner jo op for det her kæmpe lyshav og fantastiske oplevelser. Så det her bliver en rigtig, rigtig stor attraktion, smiler hun.

Læs også Verdens største festival giver fynske virksomheder julelys i øjnene