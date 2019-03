Bål i haven udviklede sig til brand

Der har været brand på Brunsegyden i Tommerup torsdag eftermiddag. Det oplyser indsatsleder Kenneth Christensen fra Beredskab Fyn.

Læs også Påsat brand på Mulernes Legatskole: 16-årig elev mistænkt

Branden opstod lidt før klokken 15 og var opstået i forbindelse med, at der var lavet bål i haven.

- Der var lavet et lille bål i baghaven, og en glød er røget over i en fritstående bygning, siger Kenneth Christensen til TV 2/Fyn.

01:10 Beredskab Fyn slukkede en brand i Tommerup torsdag eftermiddag. Video: Local Eyes Luk video

Stråtækt hus på grunden

Brandfolkene fik hurtigt slukket flammerne.

På grunden ligger også et stråtækt hus, men der var dog ikke den store fare for, at ilden fik fat i huset eller husets tag, og det spillede derfor ikke en rolle i brandfolkenes arbejde.

- Det havde ikke nogen indvirkning, siger Kenneth Christensen.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med branden i Tommerup.