Baby kidnappet i Odense: Uopklaret mystisk sag genåbnes efter 50 år

Tre måneder gammel baby blev kidnappet i Odense for mere end 50 år siden. Ny bog skal forsøge at løse mysteriet.

7. februar 1966 blev en tre måneder gammel baby taget fra sin barnevogn ude foran en børnetøjsforretning i Kongensgade i Odense.

Barnets 24-årige mor var gået en lang tur med barnevognen ind mod centrum og stillede barnevognen, så hun ikke kunne se den inde fra butikken. Da hun kom ud ti minutter senere, var barnet forsvundet.

- Basse-sagen er simpelthen så mystisk. Der er så mange indicier. Der er ikke nogen beviser. Basse-sagen er et af de største mysterier, jeg har arbejdet med, siger forfatter Peer Kaae, der beskæftiger sig med den uopklarede sag i sin nye bog “Tina og Basse”.

Der var ingen vidner til kidnapningen, og der findes ingen billeder af barnet, der endnu ikke var døbt og derfor blev kaldt “Basse”.

- Det er et kæmpe mysterie, fastslår forfatteren.

Forældrene i søgelyset

Basse-sagen blev dækket massivt i de danske medier i 1966. Foto: Claus Bech, Ritzau Scanpix

I 1960’erne var barnets forældre i mediernes søgelys og blev mistænkt for at stå bag forbrydelsen, men der findes ingen beviser eller vidner, der har kunnet give et bud på, hvem der har taget den odenseanske baby fra barnevognen.

- Faderen forsvinder efter 48 timer ud af denne historie. Det er noget af det, jeg afdækker i min bog som noget af det nye, forklarer Peer Kaae.

Hans bog kommer ikke med svaret på, hvem der har taget babyen. Han har hørt forældrene, om de ville medvirke, men det har de ikke ønsket.

Minder om Madelaine-sagen

Peer Kaae sammenligner den fynske kidnapningssag med Madelaine-sagen, der startede i Portugal i 2007, hvor en fire år gammel pige forsvandt fra et hotelværelse.

- Madelaine-sagen fra Portugal er knap nok så mystisk som denne her, men Basse er glemt, og det er uretfærdigt, siger Peer Kaae.

Peer Kaae håber, at bogen vil sætte mere fokus på at få opklaret sagen.

- Der må være mindst én her på Fyn, der ved, hvad der er sket med Basse.

Bogen “Tina og Basse” handler også om endnu en forsvindingssag om pigen Tina. Hun blev dog fundet igen efter 27 døgn. Begge børn blev kidnappet i vinteren 1965-66.

