Dagens Fantastiske Fællesskab: Babyer og kunst i stationsbygningen

Sådan her beskriver Liv i Stationen sig selv i deres indstilling:

Alle kan for kun 100 kroner om året tegne medlemskab af den almennyttige forening Liv i Stationen.

Vi afholder arrangementer for nytilflyttere og inviterer dem indenfor til en gratis deltagelse i fællesspisning. Vi inviterer via jordemødre, Facebook og plastsøjler gravide og barslende forældre til TorsdagsBarselscafe, hvor frivillige bedster forkæler de nybagte forældre og inspirerer dem med foredrag og relevante aktiviteter.

Vi har et utroligt dedikeret og kompetent team af forskellige fagpersoner, som helt gratis stiller sig til rådighed for Barselscafeens brugere.

Hver den første fredag i måneden inviterer vi alle til festlig fernisering på månedens kunstudstilling, hvor såvel lokale som andre dygtige, fynske kunstnere udstiller. I forlængelse af fernisering åbner Musikstationen for tre timer med musikalsk legestue, fællessang og koncerter. Alle er velkomne. Man kan synge, spille eller bare nyde fællesskabet og den gode musik.

Frivillige står i cafeen og får gode snakke i gang, så alle oplever, at de er velkomne og værdifulde. Vi har alkoholbevilling, så udover kaffe og lagkage for 30 kroner kan man købe sig en øl eller et glas vin og nyde weekendens komme i godt selskab.

Hvordan kommer man med i fællesskabet?

Fire gange om året indkalder bestyrelsen alle medlemmer til møde, hvor arbejdsgrupper organiseres og skinnerne for den næste periode lægges ud. Alle inviteres til at være med.

Hvad er formålet med jeres fællesskab?

At skabe et kulturelt, kreativt og socialt liv i Ringe Stationsbygning med bæredygtighed for øje til gavn for byens borgere, byens opland, lokale erhvervsdrivende og andre interesserede.

Hvorfor skal I vinde prisen?

Vi oplever os som en Stationsfamilie, hvor alle kan være med og yde og nyde, som livet for hver enkelt nu giver mulighed for.

Vi oplever at tilføre vores by en masse nye muligheder.

Vi deltager meget aktivt i lokale tænketanke og er ofte værter for disse og gæster udefra, som kommer til Ringe for at lade sig inspirere. Stationen er blevet et lokalt fyrtårn.

Vi involverer os i lokalt samarbejde og har fået BorgerBudget 2019 for dette.

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder?

Vi vil først og fremmest etablere en vinterindgang, så træk og kulde ikke skal strømme ind over babyer og deres forældre, når de ligger på gulvet i Store sal til den ugentlige Barselscafe. Fra Store sal åbnes den store hoveddør lige ud til den vindomsuste stationsforplads.

Vi vil færdiggøre vores anretterkøkken.

Vi vil etablere en brugervenlig hjemmeside, så kommunikationen får bedre vilkår.

Vi vil købe nye sangbøger for at styrke fællessangen.

Vi vil etablere varme i vores Gallerigang, så vi kan holde varmen om vinteren.

Vi vil fortsætte arbejdet med at etablere akustiklofter, så også medlemmer og gæster med sarte ører kan nyde at være hos os.

