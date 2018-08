Badegæster ignorerer farlig bakterie: Vandet er dejligt

Nyborg Kommune varsler om en forurening af badevandet med E-colibakterie og fraråder badning, men det er badegæsterne ligeglade med.

Man skulle tro at stranden ud for Kongshøj Strand Camping på Østfyn var tom for badegæster. Onsdag blev campingpladsen nemlig orienteret om forurening af badevandet med den sundhedsskadelige E-colibakterie som synder.

Men det har ikke skræmt badegæsterne, og særligt ikke Kent Kristiansen fra Bogense.

- Nu vil jeg tage en tur i vandet igen. Det er jo skønt hernede ved Kongshøj. Jeg frygter ikke vandet. Jeg tror bare at bakterierne lige er inde, og så går de ud igen.

Forurening af badevand

Onsdag eftermiddag fik ejeren af campingpladsen Kongshøj Strand Camping en kedelig meddelelse, da han blev vække fra sin middagslur.

- Det ringede på min dør. Vi bliver nødt til at lukke badestranden, sagde han. Jeg tænkte "hold da op, der er jo en masse mennesker hernede". Men der var desværre sket en forurening. Vi var lidt uforstående, der var jo masser af mennesker i vandet. Der var nok 1.000 mennesker hernede. Parkeringspladsen har været fyldt med mennesker, fortæller Bent Sønderby, der er lejrchef på Kongshøj Strand Camping.

Tidligere på dagen oplyste miljømedarbejder fra Teknik- og Miljøafdelingen i Nyborg Kommune til TV 2/Fyn at prøverne, der målte bakterierne, havde et tal af E.coli på 1.600. Hvis E.coli-tallet ligger på 1.000 er det sundhedsskadeligt. Derfor fraråder Nyborg Kommune badning ved Kongshøj Strand Camping.

Ifølge lejrchefen er der en forklaring på det forurenede vand.

- De mener at det kraftige skybrud i lørdags har medført så meget skidt fra kloaker, der bliver skyllet ud, og så er der sket en forurening med E-colibakterier. De tog så en prøve i mandags, men de fik først svar i går, siger Bent Sønderby.

Bakterien ignoreres

Nyborg Kommune meddeler at forureningen forventes at været ophævet inden for 72 timer.

- Jeg fik at vide, at prøverne blev taget i mandags. Nu er der gået 72 timer, så jeg tror ikke, der er noget at komme efter, siger Bent Sønderby.

Og E-colibakterierne ser heller ikke ud til at skræmme de andre badegæster.

- Det er folks eget ansvar om de bader, og der er stadigvæk en hel del, der bader. Jeg går ikke hen og jager folk væk. Vinden er også gået en helt anden retning. Vandet er simpelthen så klart og fint. Jeg er overbevist om, at der ikke er noget i, men vi glæder os til at få det nye resultat, fortæller Bent Sønderby.