Badning forbudt: Bliv på land og hold hunden fra vandet

Assens Kommune har udstedt badeforbud ved Sandager Næs Strand på grund af fund af e-colibakterier. Både mennesker og dyr risikerer at blive syge, hvis de alligevel bader.

De nåede kun lige at hejse det blå flag og fjerne skiltet med "badning frarådes" ved Sandager Næs Strand, inden der endnu engang blev fundet e-colibakterier i vandet.

- Vi er kede af måtte konstatere denne nye forurening. Samtidig undrer vi os over, at de målte værdier er så høje i denne måling, især efter at den forrige måling viste en god vandkvalitet. Der bliver nu taget en ny prøve, der forhåbentlig kan hjælpe med at indkredse forureningskilden, siger miljø- og naturchef i Assens Kommune Annette Bæk i en pressemeddelelse.

Den seneste prøve viste, at grænseværdien for den tilladte mængde e-colibakterie i vandet var overskrevet med 200 procent, således at der var 3.100 cfu per 100 milliliter vandprøve.

Frarådes, tilladt, forbudt

Fredag måtte Assens Kommune fraråde strandgæster ved både Sandager Næs Strand og Løgismose Strand at dyppe fødderne i vandet.

Tirsdag var vandet så så rent, at badning igen kunne ske uden risiko for diarré - men lykken var kort på Sandager Næs Strand, der allerede onsdag igen blev udstyret med advarselsskilte.

I pressemeddelelsen skriver kommunen, at der er udstedt badeforbud ved stranden.

Både mennesker og dyr rådes til at blive på land, og føler man ubehag eller andre gener efter en tur på stranden, skal man opsøge egen læge.