Badning frarådes: E-colibakterier på tre fynske strande

Badevandsprøver fra Løgismose Strand og Sandager Næs Strand viser for højt indhold af E-colibakterier. Kommunen fraråder nu at bade ved de to strande. Badebro i Middelfart er også ramt.

Lad være med at springe i vandet på de to vestfynske strande Løgismose Strand og Sandager Næs Strand.

Vi ved ikke, hvad der er skyld i det forhøjede antal bakterier i badevandet, men i og med værdierne ikke er højere, så er et forsigtigt gæt, at det har noget med den seneste tids regnskyl at gøre efter den lange tørkeperiode. Miljø- og naturchef i Assens Kommune Annette Bæk.

På begge strande viser prøver en mindre overskridelse af grænseværdien for E-colibakterier, og Assens Kommune fraråder nu badning.

- Vi ved ikke, hvad der er skyld i det forhøjede antal bakterier i badevandet, men i og med værdierne ikke er højere, så er et forsigtigt gæt, at det har noget med den seneste tids regnskyl at gøre efter den lange tørkeperiode, siger miljø- og naturchef i Assens Kommune, Annette Bæk.

I Middelfart har de også netop konstateret for højt niveau af E-colibakterier. Også her fraråder kommunen badning.

- Vores Natur- og Miljøafdeling har netop konstateret forhøjet niveau af colibakterier i badevandet ved Teglgårdsparken ved badebroen "Firkanten," også kendt kendt som hospitalets. Hverken dyr eller mennesker bør bade i området, da indtagelse af vandet kan give ubehag og diarré, skriver Middelfart Kommune på sin hjemmeside.

Anden gang denne sommer

Fredag blev der taget prøver ved de to strande i Assens Kommune.

- Vi får svar svar på prøverne i begyndelsen af næste uge, ligesom vi er ved at sætte skilte op med information ved strandene, siger Annette Bæk.

De Blå Flag, som siden badesæsonens start den 1. juni har vajet ved de to strande, bliver også midlertidigt pillet ned.

Det er ikke første gang i år, Sandager Næs er lukket på grund af E-colibakterier. Sidste gang, det sker, var 14. juni. Et forbud mod badning gjaldt indtil 22. juni.

For at badevand er rent nok til at bade i, må vandet ikke indeholde mere end 1000 såkaldte CFU pr 100 ml. Men er der tale om en Blå Flag Strand, er grænseværdien kun 250 cfu.

Og derfor fraråder Assens Kommune altså i øjeblikket, at man bader ved de to strande.