Badning frarådes fortsat ved fynsk strand

- Det Blå Flag forbliver nede på Vejlby Fed Strand på grund af for høje værdier af E. Coli.-bakterier. Der er i dag udtaget en ny prøve på Vejlby Fed strand. Så snart der er nyt, informerer vi om dette, skriver Middelfart Kommune på Facebook.

Middelfart Kommune har også ført tilsyn med strandene i Båring Vig mandag.

- Der er god grund til at tro, at de næste prøver vil vise gode resultater igen, oplyser kommunen.

Dermed kan der bades igen på strandene ved Båring, Båring Ege og Varbjerg.

Læs også Kæmpe skybrud: Campingplads blev oversvømmet af regnvand

Kraftigt skybrud

Det var kraftigt skybrud natten til torsdag i sidste uge, der sendte så store mængder regnvand gennem kloaksystemet, at der løb urenset spildevand ud ved strandene.

Middelfart Kommune valgte derfor torsdag at fraråde badning ved standene ved Vejlby Fed, Båring Strand, Båring Ege Strand samt Varbjerg Strand Vest og Øst.

De blå flag på strandene blev taget ned, og der blev tage vandprøver fredag den 2. august. Det er resultatet at disse prøver, der betyder at det fortsat frarådes badning ved Vejlby Fed Strand.

Læs også Ingen tarmbakterier i vandet: Nu kan du bade igen

Campingplads stod under vand

Det kraftige skybrud betød, at Vejlby Fed Strand Camping stod under vand. Beredskabsstyrelsen måtte rykke ud med pumper, som kunne suge vandet væk fra den oversvømmede campingplads.

Ifølge lejrchef på Vejlby Fed Strand Camping, Jesper Hansens, egne målinger faldt der minimum 100 millimeter regn natten til torsdag mellem klokken 02.00 og 04.30.

Læs også E-colibakterier fundet i badevand på Fyn

Sydfynske strande også ramt

Tidligere på sommeren blev sydfynske strande også ramt. Først måtte Svendborg Kommune fraråde folk at bade ved Christiansminde Strand i Svendborg, da en vandprøve afslører et for stort indhold af e-colibakterier.

Også Smørmose Strand på Thurø blev ramt. Begge strande er igen åbnet for badegæster.