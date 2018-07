Bag jerndør og lås: Flere vil løse mordgåder i Arresten i Faaborg

Museet Arresten i Faaborg oplever stor efterspørgsel på guidede ture. I kælderen kan museumsgæsterne i den interaktive udstilling blandt andet mærke fortællingen om Janus, der brændte en gård ned i Åstrup.

En tur i arresten er noget, kun de færreste ønsker sig. Alligevel låser flere og flere sig frivilligt inde i det gamle fængsel i Faaborg.

I modsætning til andre skal besøgende i arresten på Sydfyn dog bare banke på den tunge jerndør for at komme ud. Arresten i Faaborg er nemlig i dag forvandlet til museum.

Museet Arresten i Faaborg har oplevet så stor interesse for guidede rundvisninger, at man hen over sommeren har valgt at lave tre rundsvisninger om ugen.

Læs også Fængselshistorie: Pris til Arrest-museum i Faaborg

00:09 Sådan ser en moderne arrest ud. Luk video

- Vi har oplevet de seneste par år, at der er efterspørgsel på de gode historier og på få dem i en form, hvor man ikke skal læse det hele, forklarer museumsinspektør Mette Broch Jacobsen.

Mordbranden i Åstrup

I museet får gæsterne et indblik i, hvordan en arrest så ud i gamle dage, og hvordan det føles at komme en tur i brummen i nutidens Danmark.

Samtidig er det også muligt at høre nogle af de tidligere indsattes historier. Det kan man blandt andet gøre i kælderen, hvor en interaktiv udstilling om en mordbrand fra 1900-tallet kan opleves helt tæt på.

Læs også Anders Matthesen filmer i fynsk fængsel: Det er virkelig trist!

00:43 I Arresten kan du også løse mordgåder og slutte dagen af med at dømme forbryderen. Luk video

I november 1905 udbrændte en gård i Åstrup, og karlen Janus blev efterfølgende fængslet i Faaborg.

- Vi havde haft udstillingen stående i to år, da jeg bliver ringet op og spurgt af en kvinde, om den stadig var der. Det var den jo. Hun var Janus' barnebarn og ville gerne se historien om sin bedstefar, som hun havde holdt rigtig meget af, fortæller Mette Broch Jacobsen.

Janus fik halvandet års fængsel for branden.

Læs også Forsøgte at sætte ild til sig selv i arresten: Nu varetægtsfængsles han