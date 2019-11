Bagatelkriminalitet kan rive boliger ned

Ubetalte bøder for besiddelse af narkotika kan meget vel blive afgørende for, om boligblokke i Riisingområdet skal rives ned på grund af de såkaldte "ghettokriterier".

Det viser tal fra Fyns Politi, som BoligSocialt Hus i Odense har fået lavet.

Ét af kritierierne for at komme på den såkaldte "hårde ghettoliste" er antallet af kriminelle. Og her kan småkriminalitet altså ende med at blive afgørende

Tallene viser nemlig, at otte personer har fået en bøde for at overtræde loven om euforiserende stoffer. Og fordi de ikke har betalt bøden, er de efterfølgende blevet dømt i retten.

Læs også Minister: Langt flere end 10-12 kriminelle afgør, om Solbakken ender som hård ghetto

Med tallene i hånden søger Jan Sørensen, tryghedskonsulent i BoligSocialt Hus, at få afklaret hvor grænsen for hvilke domme der har inflydelse på ghettokriterierne, ligger.

Hvis de otte ikke er belastet af andre domme, er det et spørgsmål, om det skal være afgørende for et helt boligområde med risiko for nedrivning af boliger.

- Men det kunne jo være, at de her unikke otte kun havde det her tilfælde, og så vil det kunne belaste området.

- Vores spørgsmål er egentlig bare: "Har man overvejet at kigge på, om der en bagatelgrænse i den her forbindelse?", siger Jan Sørensen.

Minister: Det handler om narko

Om den ansvarlige minister på området, boligminister Kaare Dybvad (S), har været inde i de overvejelser er uklart, men da han fredag besøgte boligområdet Solbakken, mente han ikke umiddelbart, at der kan tales om en bagatelgrænse.

- Som jeg forstår den sag, så handler det om narkotikalovgivningen, og det er omfattet af det her, sagde Kaare Dybvad og tilføjede:

- Man skal huske på, at det antal dømte bliver målt op og sammenlignet med dømte i resten af Danmark (...), så samlet set er det jo en del af et gennemsnit, man måler op imod.

Jan Sørensen siger til TV 2/Fyn, at han ikke ved, hvilke personer der har de otte domme, og om de eventuelt er dømt for andet.

Læs også Flyttehjælp på 15.000 kroner: Kriminelle bedt om at flytte - kun én har meldt sig