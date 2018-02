Bage-boom: Grill og glitter er noget der hitter

Det er blevet trendy at bage sine egne kager. Nye friske smagsoplevelser og visuelle udtryk, er blandt de nyeste kagetrends.

I takt med en stigende interesse for kagebagning gennem diverse bagedyster, hvor kreativitet og hygge har været omdrejningspunktet for god underholdning, er nye kagetrends for alvor vundet frem.

Før i tiden var det lakrids og havtorn, der var blandt favoritterne, når der skulle smovses eller langes kager over disken.

Ifølge chefkonditer Ronnie Holmen fra Odense Marcipan er de salte og friske smage blandt tidens tendenser, hvor særligt citrus og lime igen vinder frem.

Chefkonditeren mener også, at udseendet på kagerne er af stor betydning.

- Udseendemæssigt vil folk gerne have glimmer, shine og pang-farver. Men det nye er den sorte og de mørke farver, som giver et anderledes udtryk. Jeg tror tit, at folk stræber efter og efterspørger at lave noget som giver en wow-effekt hos deres gæster, og som ikke er specielt svært at lave, fortæller Ronnie Holmen.

Ved at vende chokolade og bær i glimmer, får man nogle helt andre afpyntningsmuligheder, end hvad der er tilfældet normalt. Og sammen med glimmeret bliver kager på grillen også et stort hit, spår Ronnie Holmen.

Grill din kage

Du kage både grille cookies, tærter og forskellige slags marcipanstykker. Og til sommer opfordrer Ronnie Holmen også til, at man lave små snacks på grillen.

- Vi laver mange forskellige kager, som vi griller. Små snacks kan laves på grillens eftervarme, hvor de søde sager også egner sig godt, siger han.

Et alternativ er at putte de søde sager på pinde. Det er ifølge Ronnie Holmen en mere elegant måde at spise og præsentere de søde mundgodter.

- Vi skal opfinde nye kager og trends for at følge med tiden. Vi er nødt til at være moderne og innovative både på de nye og klassiske ting, foræller chefkonditoren, der til dagligt arbejder i Odense Marcipans fagcenter, der balndt andet udvikler nye kageopskrifter.

I dag er råvarerne blevet lettere tilgængelige, og de fleste produkter kan købes i supermarkederne. Dog mener Ronnie Holmen, at kagerne fremover bliver endnu mere sæsonbetonet i deres udtryk.

- Jeg tror, at vi bevæger os over i mere lokale råvarer, hvilket allerede er tilfældet nu, men det bliver endnu mere, særligt med lokale frugter, hvor man eksperimenter med de råvarer, der er tilgængelige, siger han.

Opfindelserne fra Odense Marcipan er mange, og nogle af de helt særlige er kransekagen og napoleonshatten, som i dag er en del af sortimentet hos de fleste bagere.

