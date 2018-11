Bagermester: - Vores livsværk løber ud i sandet

Bolbro står til at miste sin sidste bager. Det kunne Conditoriet Hauges Plads torsdag fortælle på Facebook.

Vores livsværk løber ud i sandet Bagermester Christian Hansen

I kommentarsporet har flere brugere tilkendegivet, at de vil bakke op om butikken for at holde den i live.

- Støt nu op om den lille bager. SÆT IGANG, skriver Michael Holtze Rasmussen.

Opbakningen fra butikkens kunder glæder bagermester Christian Hansen.

- Jeg synes, det er rigtig flot. Jeg er meget benovet over den store opbakning, lyder det fra bageren.

Igennem de sidste 25 år har han blandt andet leveret brød og de såkaldte "røvhuller" til sultne borgere i Bolbro.

21. december drejer Bolbros sidste bager nøglen om, fortæller han.

- Det er med grædende hjerte, at jeg stopper med bage, lyder det fra bageren.

Håber på at bage videre

Det er dog et spinkelt håb for, at konditoriet overlever.

- Hvis folk kommer, som de skriver, så havde vi ikke de problemer, siger bageren.

Christian Hansen og hustruen Tina Hansen, der sammen har drevet bagerforretningen igennem de seneste 16 år, opgiver ikke i bagedrømmen.

- Vi må se, hvad der sker. Hvis der er nogen som helst mulighed for at fortsætte, så vil vi det, understreger han, og tilføjer.

- Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at holde liv i det.

Dårlig omsætning

Ifølge Christian Hansen har Conditoriet Hauges Plads kæmpet med en dårlig omsætning de seneste par år. Mandag 22. oktober blev det for meget for bagerparret i Bolbro.

- Vi vidste hele tiden, at det ville blive svært. Forrige mandag faldt vores omsætning ned til 3.000 kroner fra 15.000 kroner, fortæller han.

Forklaringen på den lave omsætning skal ifølge bagerparret findes hos Odense Letbane. I forbindelse med anlægning af letbanen har man ændret på adgangen til bageriet og gjort det svære at købe bagerbrød.

Og det kan mærkes på omsætningen, mener Christian Hansen.

- Det blev bare for meget. Vores livsværk løber ud i sandet, siger han.

- Det, der gør mest ondt er, at man ikke er lydhør. I København og Aarhus får man dækket 70 % af omsætningensnedgangen (ved byggeri af infrastruktur). Det gør man ikke i Odense, fortæller bagermesteren.

Ifølge bageriet giver Odense Kommune ingen kompensation, da Conditoriet Hauges Plads har lejet lokalerne i Bolbro.

Byggeriet af Odense Letbane ventes at være køreklar i slutningen af 2020.