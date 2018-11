Bagmandspolitiets anklager: Dom skal virke skræmmende

Det fynske entreprenørfirma H. Skjøde Knudsen og århusianske Jorton kan blive prøveklud for en ny og skærpet konkurrencestramning, som lovgiverne gennemførte 1. marts 2013.

Her ønskede lovgiverne at sende et kraftigt signal i forbindelse med kartelaftaler og samordning af priser. De gamle bøder skal nu ganges med ti.

Læs også Fynsk firma tiltalt af Bagmandspolitiet i konkurrencesag

Selv om det kun er ét forhold, der falder under de nye regler, nemlig et bud på godt en million kroner i forbindelse med en entreprise på Sanderumskolen, mener anklager Robert Hansen fra Søik, også kendt som Bagmandspolitiet, at der skal gives bøder på ikke under ni og ti millioner kroner til Skjøde Knudsen og Jorton.

De tiltalte skal fængsles ubetinget i otte og seks måneder, mener anklageren.

Der er kun dømt efter den nye lovgivning en gang tidligere, nemlig ved Retten i Holbæk, og den sag er anket.

Læs også Skjøde-forsvarer: Der er ikke nogen sag

I sagen om Sanderumskolen koordinerede ledende medarbejdere, at der skulle bydes i nærheden af godt en million kroner.

Ifølge anklageren er det vigtigt, at dommen kommer til at virke afskrækkende uden at lukke firmaerne, og at der sendes et klart signal til medarbejdere, der føler sig fristet til at snyde og lave karteller.

Han sammenligner med kursmanipulation, hvilket også er ødelæggende for det finansielle system.

Ifølge anklageren har undersøgelser vist, at karteller koster forbrugerne en overpris på 10 til 50 procent.

- Det skal ikke kunne betale sig at spekulere i at lave karteller og øge indtjeningen. Derfor skal straffen være skræmmende, siger Søik-anklageren.

I udbudssagerne, hvor de to firmaer og de ledende medarbejdere, udvekslede oplysninger, skete det i hvert fald i to af tilfældene for at give et bud på skrømt for at vise, at man var på banen.

Ifølge det opolyste kunne Skjøde Knudsen nemlig ikke nå at give bud på opgaverne.

Men det er ikke en formildende omstændighed, mener Søik-anklageren, og det er stadigvæk strafbart.