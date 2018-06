Bakterier lukker fynsk strand

Assens Kommune måler løbende badevandskvaliteten ved kommunens strande.I badesæsonen (1. juni til 1.september) bliver badevandet kontrolleret ved 12 af kommunens badestrande.Badevandsanalyser skal sikre, at vandet er sundhedsmæssigt forsvarligt at bade i.På overvågningsstationer udtages mindst fire vandprøver, mens der på kontrolstationer tages op til 15 vandprøver i løbet af badesæsonen.Badevandskontrollen består blandt andet af en måling for E-coli og Enterokokker, samt en visuel inspektion af vandet.Se mere om de lokale strande på www.assens.dk/badevand Kilde: Assens Kommune